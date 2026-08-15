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15.08.2026 17:42

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Στις διακοπές «ξεκουράζεται το σώμα και γιατρεύεται η ψυχή!» (Photo)

15.08.2026 17:42
Xaralampopoulos

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Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος δημοσίευσε μια σπάνια φωτογραφία από τις καλοκαιρινές του διακοπές, όπου εμφανίζεται ανέμελος και χαλαρός, απολαμβάνοντας στιγμές ξεκούρασης.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας, ο ηθοποιός τόνισε τη σημασία της περιόδου αυτής για την ξεκούραση του σώματος και την ίαση της ψυχής.

Στη φωτογραφία, ο ηθοποιός φαίνεται ανέμελος και χαλαρός, απολαμβάνοντας στιγμές ξεκούρασης μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

«Ξεκουράζεται το σώμα και γιατρεύεται η ψυχή!!!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της φωτογραφίας, αποτυπώνοντας τη διάθεσή του.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 15.08.2026 18:58
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