Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Στις διακοπές «ξεκουράζεται το σώμα και γιατρεύεται η ψυχή!» (Photo)

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Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος δημοσίευσε μια σπάνια φωτογραφία από τις καλοκαιρινές του διακοπές, όπου εμφανίζεται ανέμελος και χαλαρός, απολαμβάνοντας στιγμές ξεκούρασης.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας, ο ηθοποιός τόνισε τη σημασία της περιόδου αυτής για την ξεκούραση του σώματος και την ίαση της ψυχής.

Στη φωτογραφία, ο ηθοποιός φαίνεται ανέμελος και χαλαρός, απολαμβάνοντας στιγμές ξεκούρασης μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.



«Ξεκουράζεται το σώμα και γιατρεύεται η ψυχή!!!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της φωτογραφίας, αποτυπώνοντας τη διάθεσή του.

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