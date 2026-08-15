Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Στις διακοπές «ξεκουράζεται το σώμα και γιατρεύεται η ψυχή!» (Photo)

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Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος δημοσίευσε μια σπάνια φωτογραφία από τις καλοκαιρινές του διακοπές, όπου εμφανίζεται ανέμελος και χαλαρός, απολαμβάνοντας στιγμές ξεκούρασης.
Στη λεζάντα της φωτογραφίας, ο ηθοποιός τόνισε τη σημασία της περιόδου αυτής για την ξεκούραση του σώματος και την ίαση της ψυχής.
Στη φωτογραφία, ο ηθοποιός φαίνεται ανέμελος και χαλαρός, απολαμβάνοντας στιγμές ξεκούρασης μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.
«Ξεκουράζεται το σώμα και γιατρεύεται η ψυχή!!!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της φωτογραφίας, αποτυπώνοντας τη διάθεσή του.
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