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15.08.2026 14:07

Μαντόνα: Επισκέφθηκε τα Μετέωρα με ελικόπτερο

15.08.2026 14:07
madonna 55- new

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Μια απρόσμενη εμφάνιση στην Ελλάδα έκανε η Μαντόνα, επιλέγοντας έναν από τους σημαντικότερους θρησκευτικούς προορισμούς για μια σύντομη, ιδιωτική περιήγηση. Ειδικότερα, η Μαντόνα βρέθηκε σήμερα στη Θεσσαλία για να θαυμάσει από κοντά τα εντυπωσιακά Μετέωρα.

Η άφιξη της παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνιδας στην Καλαμπάκα πραγματοποιήθηκε αεροπορικώς. Το ελικόπτερο που τη μετέφερε προσγειώθηκε στο γήπεδο της Περιστέρας, στο διάστημα μεταξύ μεσημεριού και απογεύματος, και ακολούθως η ίδια κατευθύνθηκε στην Ιερά Μονή Βαρλαάμ.

Όπως αναφέρει το stagonnews, στις εγκαταστάσεις του μοναστηριού, ο Καθηγούμενος, πατέρας Βενέδικτος, την υποδέχθηκε με μεγάλη εγκαρδιότητα, συνοδεύοντάς την καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής της. Την ενημέρωσε εκτενώς για τη μακραίωνη πορεία του ιστορικού χώρου, τη μοναστική παράδοση των Μετεώρων και της επέδειξε σημαντικά θρησκευτικά κειμήλια.

Το έργο της εξειδικευμένης ξενάγησης ανέλαβαν δύο ξεναγοί, οι οποίες παρουσίασαν αναλυτικά στη διάσημη ερμηνεύτρια την αρχιτεκτονική δομή, την ιστορία και την ανεκτίμητη πολιτιστική αξία που φέρει η Ιερά Μονή Βαρλαάμ.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή της, η γνωστή ερμηνεύτρια αποχώρησε.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 15.08.2026 14:45
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