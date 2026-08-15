Δένδιας από την Πάρο: «Αυταρχικές αντιλήψεις επιχειρούν να ανατρέψουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου»

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Μήνυμα με έντονη αναφορά στο Διεθνές Δίκαιο, την εθνική κυριαρχία και τον ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων έστειλε από την Πάρο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, στο περιθώριο των εκδηλώσεων για την Κοίμηση της Θεοτόκου στην Παναγία Εκατονταπυλιανή.

Ο κ. Δένδιας, ο οποίος εκπροσώπησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τοποθέτησε την αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προστασίας της ανεξαρτησίας της χώρας, της εδαφικής της κυριαρχίας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προσήλωση της Ελλάδας στο Διεθνές Δίκαιο και ειδικότερα στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι οι διεθνείς κανόνες αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία πρέπει να επιλύονται οι διαφορές μεταξύ κρατών, σημειώνοντας ότι στη σημερινή διεθνή συγκυρία αυταρχικές αντιλήψεις επιχειρούν να αμφισβητήσουν κατακτήσεις δεκαετιών.

«Αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν αυτό το κεκτημένο της ανθρωπότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι απέναντι σε τέτοιες λογικές βρίσκονται οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, με αποστολή να εγγυώνται την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της χώρας.

Η τοποθέτηση του κ. Δένδια αποκτά ιδιαίτερο βάρος καθώς έγινε με φόντο το Αιγαίο και σε μία περίοδο κατά την οποία η Αθήνα επαναφέρει σταθερά ως κεντρικό στοιχείο της εξωτερικής και αμυντικής της πολιτικής την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη μεγάλη διαδικασία εκσυγχρονισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, συνδέοντας την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας με την ανάγκη αποτελεσματικής αποτροπής και προστασίας της εθνικής κυριαρχίας.

Όπως τόνισε, βρίσκεται σε εξέλιξη μια ευρείας κλίμακας προσπάθεια ώστε οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να περάσουν σε μια νέα εποχή, αξιοποιώντας τους πόρους που διαθέτει η ελληνική κοινωνία για την άμυνα της χώρας.

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε και η παρουσία στην Πάρο της φρεγάτας «Κίμων», η οποία συμμετείχε στις εκδηλώσεις του Δεκαπενταύγουστου, σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταξη των νέων φρεγατών στον ελληνικό στόλο αποτελεί βασικό τμήμα της ανανέωσης των δυνατοτήτων του Πολεμικού Ναυτικού.

Στην αρχή της δήλωσής του, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στην Παναγία ως προστάτιδα των Ενόπλων Δυνάμεων, συνδέοντας τον εορτασμό με το αξιακό πλαίσιο που, όπως είπε, διέπει την αποστολή τους.

Έκανε ειδική αναφορά στην προστασία της κοινωνίας, στην ειρήνη, στην ελευθερία, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρουσιάζοντας τις αξίες αυτές ως οργανικό μέρος της αντίληψης με την οποία η Ελλάδα αντιμετωπίζει την άμυνα και την ασφάλειά της.

Η δήλωση του υπουργού από την Πάρο συνδύασε έτσι τον θρησκευτικό χαρακτήρα της ημέρας με ένα ευρύτερο μήνυμα εθνικής αποτροπής και διεθνούς νομιμότητας, με τον Νίκο Δένδια να επαναφέρει στο επίκεντρο τη θέση ότι η προστασία της κυριαρχίας της χώρας και η προσήλωση στους διεθνείς κανόνες αποτελούν αλληλένδετες πλευρές της ελληνικής αμυντικής πολιτικής.

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