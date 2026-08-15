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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

15.08.2026 12:12

Ο πολιτικός κόσμος για τον θάνατο του Στέφανου Μάνου

15.08.2026 12:12
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Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Στέφανου Μάνου, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα social media.

Όπως ανέφερε ο «υπήρξε ένας πολιτικός αντισυμβατικός. Με θέσεις σύγχρονες και καταλυτικές, που πολλές φορές προπορεύονταν της εποχής του». Και πρόσθεσε: «αξίζει να τον θυμόμαστε ως παρουσία με τη δική της προσφορά στην πολιτική ζωή της χώρας και στον δημόσιο διάλογο».

Η ανάρτηση

Με θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Στέφανου Μάνου. Ενός πολιτικού με ξεχωριστή προσωπικότητα και αναμφίβολη προσφορά στη δημόσια ζωή. Όχι μόνο με τη δράση του από τις θέσεις του υπουργού ή του βουλευτή. Αλλά και με τις συχνά ριζοσπαστικές απόψεις του, τις οποίες δεν δίσταζε να υπερασπίζεται μέχρι τέλους.

Από την πλούσια διαδρομή του αξίζει να θυμόμαστε τη συμβολή του σε σοβαρές μεταρρυθμίσεις όπως η είσοδος της κινητής τηλεφωνίας στη χώρα, η υπογραφή των έργων του Μετρό και της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, αλλά και η τολμηρή θεσμοθέτηση των πεζοδρομήσεων και της προστασίας των παραδοσιακών οικισμών.

Γνώρισα τον Στέφανο Μάνο ως στενό συνεργάτη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και υπουργό της κυβέρνησής του.Διαπιστώνοντας από κοντά τη φιλελεύθερη σκέψη του, όσο και τον κάποτε αιρετικό, όμως πάντοτε γόνιμο χαρακτήρα του. Γι’ αυτό και συγκρατώ περισσότερο το έργο του, παρά τις κατά καιρούς κομματικές επιλογές του.

Σε κάθε περίπτωση, υπήρξε ένας πολιτικός αντισυμβατικός. Με θέσεις σύγχρονες και καταλυτικές, που πολλές φορές προπορεύονταν της εποχής του. Αξίζει, λοιπόν, να τον θυμόμαστε ως παρουσία με τη δική της προσφορά στην πολιτική ζωή της χώρας και στον δημόσιο διάλογο. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Σκέρτσος: «Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό για τη τροχιά που χάραξε στα πράγματα»

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Στέφανου Μάνου εξέφρασε, με ανάρτησή του στο Facebook, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.

«Να ασχολείσαι με την πολιτική χωρίς να επιδιώκεις να είσαι αρεστός, αλλά διαρκώς χρήσιμος ως ενεργός και ορθολογικός πολίτης», γράφει, μεταξύ άλλων, ο κ. Σκέρτσος, αποχαιρετώντας τον πρώην υπουργό.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου:

«Να ασχολείσαι με την πολιτική χωρίς να επιδιώκεις να είσαι αρεστός αλλά διαρκώς χρήσιμος ως ενεργός και ορθολογικός πολίτης. Αυτή είναι για εμένα η πολιτική παρακαταθήκη του Στέφανου Μάνου. Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό, θλίψη αλλά και ευγνωμοσύνη για τη διακριτή τροχιά που χάραξε στα δημόσια πράγματα έως το τέλος. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».

Συλλυπητήριο μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον Στέφανο Μάνο

Ο Στέφανος Μάνος, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, υπήρξε για δεκαετίες ενεργό και διακριτό πρόσωπο της πολιτικής κι επιχειρηματικής ζωής του τόπου.

Με σαφές πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα, υπηρέτησε τις απόψεις του φιλελευθερισμού με συνέπεια και συμμετείχε ενεργά στον δημόσιο διάλογο μέχρι το τέλος της ζωής του.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

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