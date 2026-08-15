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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

15.08.2026 10:32

Μητσοτάκης από τα Χανιά: «Η σκέψη μας με αυτούς που δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού»

15.08.2026 10:32
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Τον τόπο καταγωγής του επέλεξε και φέτος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για να γιορτάσει τον Δεκαπενταύγουστο. Ο πρωθυπουργός βρέθηκε στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στον Βαρύπετρο Χανίων, για να παρακολουθήσει τη θεία λειτουργία.

Η Ιερά Μονή ήταν από νωρίς γεμάτη με κόσμο που θέλησε σήμερα να γιορτάσει την κοίμηση της Θεοτόκου. Ο Κ. Μητσοτάκης έφτασε λίγο πριν τις 09:00 το πρωί, για να παρακολουθήσει και εκείνος τη λειτουργία.

Ο ίδιος, με το πέρας της λειτουργίας, απέστειλε ευχές για τον Δεκαπενταύγουστο, ενώ παράλληλα μίλησε και για τον αγώνα των ενόπλων δυνάμεων και των στελεχών της Πυροσβεστικής, αφιερώνοντας σε εκείνους τη σημερινή ημέρα:

«Η μεγάλη αυτή ημέρα της ορθοδοξίας, είναι πάντα μία ευκαιρία αναστοχασμού και αναζήτησης της δύναμης που μας δίνει η πίστη μας, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες.

Σήμερα, η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτούς που δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν γιορτές και αργίες. Τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης που και φέτος δίνουν τη δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση.

Σήμερα, είναι μία ευκαιρία να περάσουμε λίγες ήρεμες στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπάμε, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτά που μας έχει δώσει ο Θεός και να αντλήσουμε δύναμη να συνεχίσει το κάθε ένας τον δικό του καθημερινό αγώνα. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Ελληνες».

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