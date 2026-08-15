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15.08.2026 11:26

Τήνος: Χιλιάδες πιστοί στην λιτανεία της Μεγαλόχαρης (Live)

15.08.2026 11:26
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Χιλιάδες πιστοί έχουν κατακλύσει την Τήνο ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, με τη Χώρα να κινείται από τις πρώτες πρωινές ώρες στον ρυθμό της μεγάλης γιορτής της Παναγίας και το προσκύνημα στη Μεγαλόχαρη να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Πιστοί από ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό φτάνουν στο νησί για να προσκυνήσουν την εικόνα της Ευαγγελίστριας, ενώ μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες παραμένει εκείνη των ανθρώπων που ξεκινούν από το λιμάνι και ανεβαίνουν γονατιστοί προς τον ναό, εκπληρώνοντας το τάμα τους.

Η μεγάλη ημέρα στην Τήνο

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται σήμερα με την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και τη λιτάνευση της Αγίας Εικόνας στους δρόμους της Χώρας. Το Ιερό Κουβούκλιο μεταφέρεται μέσα από το συγκεντρωμένο πλήθος, με τη συμμετοχή κλήρου, εκπροσώπων των αρχών και αγήματος του Πολεμικού Ναυτικού.

Από το λιμάνι μέχρι τη Μεγαλόχαρη

Η εικόνα των γονυπετών προσκυνητών είναι ίσως εκείνη που έχει ταυτιστεί περισσότερο με την Παναγία της Τήνου.

Η διαδρομή ξεκινά ουσιαστικά από το λιμάνι. Άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών ανεβαίνουν προς τον ναό στα γόνατα, αρκετοί κρατώντας λαμπάδες ή τάματα. Για τον καθένα η διαδρομή έχει διαφορετική αφετηρία: μια παράκληση, μια δύσκολη στιγμή, μια υπόσχεση ή ένα «ευχαριστώ».

Τα μεταλλικά τάματα που συναντά κανείς στον ναό αποτελούν επίσης αναπόσπαστο μέρος αυτής της παράδοσης. Μικρές μορφές ανθρώπων, καρδιές, σπίτια, πλοία ή μέλη του σώματος αποτυπώνουν αιτήματα και προσωπικές ιστορίες που οι πιστοί συνδέουν με την Παναγία.

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