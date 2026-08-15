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15.08.2026 08:46

Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ στην Αθήνα

15.08.2026 08:46
Metro

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Με πρόγραμμα Κυριακής και αργιών θα κινηθούν σήμερα, Σάββατο 15 Αυγούστου τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα, με τα δρομολόγια να είναι πιο αραιά σε σχέση με τις εργάσιμες ημέρες.

Ο ΟΑΣΑ έχει ανακοινώσει ειδικό πρόγραμμα λειτουργίας για την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό.

Λεωφορεία και τρόλεϊ

Σήμερα, Σάββατο 15 Αυγούστου, λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινηθούν με πρόγραμμα Κυριακής για όλες τις γραμμές.

Οι γραμμές που λειτουργούν σε 24ωρη βάση θα εκτελούν τα δρομολόγιά τους κανονικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που εφαρμόζεται κάθε Σάββατο.

Αντίστοιχα, την Κυριακή 16 Αυγούστου θα ισχύσει επίσης πρόγραμμα Κυριακής για όλες τις γραμμές.

Για τις γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ, ο ΟΑΣΑ είχε προβλέψει έκτακτο πρόγραμμα για την Παρασκευή 14 και τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, βασισμένο στο πρόγραμμα καθημερινής.

Τι ισχύει για Μετρό και Τραμ

Όσον αφορά τα μέσα σταθερής τροχιάς, οι συχνότητες των δρομολογίων στις γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και στο Τραμ, διαμορφώνονται σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα της περιόδου του Δεκαπενταύγουστου.

Σήμερα, 15 Αυγούστου, οι γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και οι γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ, θα λειτουργήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, όπως συμβαίνει κάθε Σάββατο.

Πού μπορούν να ενημερωθούν οι επιβάτες

Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά για το ημερήσιο πρόγραμμα εκτέλεσης των δρομολογίων, τόσο για τις αστικές όσο και για τις περιαστικές γραμμές, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΟΑΣΑ, της εφαρμογής OASA Telematics, καθώς και μέσω του πληροφοριακού κέντρου 11185.

Για τα μέσα σταθερής τροχιάς, οι επιβάτες μπορούν να αναζητούν τις ακριβείς συχνότητες των δρομολογίων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΣΤΑΣΥ.

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