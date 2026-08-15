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15.08.2026 07:46

«Δεμένα» τα πλοία σε Λαύριο και Ραφήνα λόγω ανέμων – Διαφοροποιήσεις και στα δρομολόγια του Πειραιά

15.08.2026 07:46
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Με προβλήματα και καθυστερήσεις διεξάγονται και σήμερα, Κυριακή 15 Αυγούστου τα δρομολόγια των πλοίων από τα τρία λιμάνια της Αττικής, τον Πειραιά, τη Ραφήνα και το Λαύριο, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στα πελάγη.

Συγκεκριμένα απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τη 1 το μεσημέρι ανακοινώθηκε για τα πλοία που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσουν από Λαύριο και Ραφήνα. Από Ραφήνα φεύγουν μόνο τα πλοία για Μαρμάρι.

Όσον αφορά τον Πειραιά υπάρχουν τροποποιήσεις δρομολογίων που σημαίνει ότι οι ταξιδιώτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες προκειμένου να δουν πού, πώς και πότε θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο για το οποίο είχαν προμηθευτεί εισιτήριο.

Από τον Πειραιά, πάντως, κανονικά φεύγουν τα πλοία για τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Εξασθένηση των ανέμων αναμένεται μετά το μεσημέρι σήμερα αλλά και αύριο Κυριακή

Η πρόγνωση του καιρού

Για σήμερα Σάββατο, ανήμερα 15 Αυγούστου, αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά 8 και πρόσκαιρα 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει τους 27 με 31 βαθμούς, τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ηπειρωτικά μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 και στα ηπειρωτικά τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες και από το απόγευμα γενικά αίθριος. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος, όμως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη νότια Πελοπόννησο πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 και στη νότια Εύβοια πρόσκαιρα 9 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με ασθενείς βροχές κυρίως στα βόρεια.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στις Κυκλάδες τοπικά 8 και πρόσκαιρα 9 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 28 και στη νότια Κρήτη τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στα βόρεια 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

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