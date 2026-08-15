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15.08.2026 08:27

Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία – Τουλάχιστον είκοσι οι νεκροί, άρση της προειδοποίησης για τσουνάμι

15.08.2026 08:27
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Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά του νησιού Φλόρες της Ινδονησίας νωρίς το Σάββατο, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα ανοικτά των βόρειων ακτών του νησιού, περίπου 68 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Έντε, σύμφωνα με το USGS. Ο σεισμός σημειώθηκε σε σχετικά μικρό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων.

Τον αρχικό σεισμό ακολούθησαν δύο ισχυροί μετασεισμοί στην ίδια περιοχή, μεγέθους 5,6 και 5,9 Ρίχτερ.

Αυξήθηκε ο απολογισμός θυμάτων

Νωρίτερα οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο απολογισμός αυξήθηκε από πέντε σε είκοσι νεκροί την ανατολική Ινδονησία.

Ο κυβερνήτης της Ανατολικής Νούσα Τενγκάρα, Εμανουέλ Μελκιάδες Λάκα Λένα, δήλωσε ότι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν καταπλακώθηκαν από ερείπια ενώ κοιμούνταν.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε μικρό εστιακό βάθος, γεγονός που ενίσχυσε την έντασή του στην επιφάνεια και τον έκανε ιδιαίτερα αισθητό σε πολλές περιοχές της νήσου.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για ζημιές σε κτίρια και κατοικίες, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιούν ελέγχους για τον εντοπισμό τυχόν νέων προβλημάτων ή εγκλωβισμένων ανθρώπων

Άρση της προειδοποίησης για τσουνάμι

Η Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της Ινδονησίας (BMKG) προειδοποίησε για την πιθανότητα δημιουργίας κυμάτων τσουνάμι από τον σεισμό.

Λίγο αργότερα, οι αρχές προχώρησαν στην άρση της προειδοποίησης για τσουνάμι, που είχε οδηγήσει στη σύσταση οι πολίτες παραθαλάσσιων περιοχών που κινδύνευαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς τομείς με υψηλότερο υψόμετρο.

«Προχωρήσαμε στην άρση (της προειδοποίησης για τσουνάμι), αλλά συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το επίπεδο της θάλασσας», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Ουιτζαγιάντο, διευθυντής του τμήματος σεισμών και τσουνάμι στην ινδονησιακή υπηρεσία μετεωρολογίας, κλιματολογίας και γεωφυσικής.

Στο πελώριο ινδονησιακό αρχιπέλαγος η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα ισχυρή και συχνή εξαιτίας της θέσης της χώρας, στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού ωκεανού.

Στις αρχές Ιουλίου είχε καταγραφτεί σεισμός 6,2 βαθμών, που δεν προκάλεσε θύματα ούτε σοβαρές ζημιές.

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