Σοβαρό τροχαίο στον Έβρο: Έξι τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά μετά από σφοδρή σύγκουση αυτοκινήτων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον άξονα Ορμενίου – Αρδανίου, στον Έβρο το απόγευμα της Παρασκευής (14/08) μεταξύ των οποίων και παιδιά.
Συγκεκριμένα, δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα περίπου στις 19:20, στο τμήμα του δρόμου μεταξύ των χωριών Λυκόφη και Λύρα.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο ένα όχημα επέβαινε μόνο η Ελληνίδα οδηγός, ενώ στο δεύτερο επέβαινε μια πενταμελής οικογένεια, γονείς και παιδιά. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έφερε γερμανικές πινακίδες, ενώ Έλληνας ήταν και ο οδηγός του.
Και οι έξι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου για την παροχή ιατρικής φροντίδας, σύμφωνα με το radioevros.gr.
Διαβάστε επίσης:
Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ στην Αθήνα
«Δεμένα» τα πλοία σε Λαύριο και Ραφήνα λόγω ανέμων – Διαφοροποιήσεις και στα δρομολόγια του Πειραιά
Ήλιος 522: 21 χρόνια από την τραγωδία στο Γραμματικό – Η αλυσίδα των λαθών που οδήγησε στους 121 νεκρούς
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.