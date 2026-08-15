Σοβαρό τροχαίο στον Έβρο: Έξι τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά μετά από σφοδρή σύγκουση αυτοκινήτων

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Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον άξονα Ορμενίου – Αρδανίου, στον Έβρο το απόγευμα της Παρασκευής (14/08) μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Συγκεκριμένα, δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα περίπου στις 19:20, στο τμήμα του δρόμου μεταξύ των χωριών Λυκόφη και Λύρα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο ένα όχημα επέβαινε μόνο η Ελληνίδα οδηγός, ενώ στο δεύτερο επέβαινε μια πενταμελής οικογένεια, γονείς και παιδιά. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έφερε γερμανικές πινακίδες, ενώ Έλληνας ήταν και ο οδηγός του.

Και οι έξι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου για την παροχή ιατρικής φροντίδας, σύμφωνα με το radioevros.gr.

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