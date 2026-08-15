search
ΣΑΒΒΑΤΟ 15.08.2026 12:28
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.08.2026 10:05

Έκλεισε τα 72 η Άτζελα Δημητρίου: «Τα χρόνια περνάνε, αλλά δεν μεγαλώνουμε, ομορφαίνουμε» (Video)

15.08.2026 10:05
dimitriou-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τα 72 έκλεισε η Άντζελα Δημητρίου, σημειώνοντας πως μπορεί να περνάει ο χρόνος, αλλά εκείνη αισθάνεται ότι «δεν μεγαλώνει, αλλά ομορφαίνει».

Η τραγουδίστρια είχε την Παρασκευή 14 Αυγούστου γενέθλια και μέσα από ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε ένα βίντεο από την έκπληξη που δέχτηκε. Η Άντζελα Δημητρίου εμφανίζεται αρχικά σε βραδινή της έξοδο να ευχαριστεί για τις ευχές που έλαβε. Όπως είπε: «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις ευχές σας, σας αγαπάω πολύ. Τα χρόνια περνάνε, αλλά δεν μεγαλώνουμε, ομορφαίνουμε».

Στη συνέχεια, η Άντζελα Δημητρίου έσβησε το κερί της τούρτας της, ενώ βρισκόταν ανάμεσα σε αγαπημένα της πρόσωπα.

Όσο για την αγάπη του κόσμου, αλλά και την έκπληξη που της είχαν ετοιμάσει, η τραγουδίστρια σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Ένα μεγάλο, ολόψυχο ευχαριστώ σε όλους σας για τις υπέροχες ευχές που μου στείλατε για τα γενέθλιά μου! Η αγάπη, η σκέψη και τα όμορφα λόγια σας με συγκίνησαν πραγματικά και έκαναν τη μέρα μου ακόμη πιο ξεχωριστή. Και φυσικά, ένα τεράστιο ευχαριστώ στους αγαπημένους μου φίλους για την υπέροχη έκπληξη που μου ετοίμασαν. Δεν το περίμενα καθόλου και η χαρά και η συγκίνησή μου ήταν απερίγραπτες. Μου χαρίσατε μια στιγμή που θα θυμάμαι για πάντα. Να είστε όλοι καλά, με υγεία, αγάπη και όμορφες στιγμές στη ζωή σας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου».

Δείτε το βίντεο

Διαβάστε επίσης:

Οικογενειακές διακοπές στην Ελλάδα για τον Μπόρις Τζόνσον – Ενθουσιασμένη η σύζυγός του με το ελληνικό καλοκαίρι (Photos)

Τζένη Καζάκου: Έχουν μια θλίψη τα μάτια μου, έχω πονέσει πολύ στη ζωή μου, από διαφορετικούς παράγοντες

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο ποζάρει με το εντυπωσιακό μονόπετρο που της χάρισε ο Μπακ Πάλμερ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kounoupia 1
ΥΓΕΙΑ

Κουνούπια: Τι τα προσελκύει και ποια μέτρα λειτουργούν πραγματικά

Στ. Μάνος: Δεν μου αρέσει που ο Μητσοτάκης υπόσχεται ότι δεν θα κάνει απολύσεις - Δηλαδή εγώ θα πληρώνω τους άχρηστους - Media
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο πολιτικός κόσμος για τον θάνατο του Στέφανου Μάνου

gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης από Τήνο: «Η Ελλάδα είναι στο απόγειο της ισχύος της, αυτό να το θυμούνται όσοι την επιβουλεύονται» (Video)

ellh torpilismos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τορπιλισμός της «Έλλης» στην Τήνο 15 Αυγούστου 1940: Το χρονικό της επίθεσης που δεν μπόρεσε να αποκρύψει η δικτατορία

kounoupi new
ΥΓΕΙΑ

Ιός του Δυτικού Νείλου: Η βασική αιτίεα της αύξησης των κρουσμάτων στην Αττική για τον Μαγιορκίνη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ofi pao paok
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League και Conference League: Τα ζευγάρια των play off – Οι αντίπαλοι ΟΦΗ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ

xrysos belgio
ΚΟΣΜΟΣ

Εργάτες βρήκαν χρυσάφι αξίας 9 εκατ. ευρώ «χτισμένο» σε τοίχους βελγικής ιδιοκτησίας

pomaski_tentoglou_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πομάσκι για «χρυσό» Τεντόγλου: «Είπε τώρα θα το κάνω και το έκανε - Δεν είναι ένα εύκολο παιδί» - Πώς σχολίασε το ξεχασμένο μετάλλιο (video)

katotatos misthos 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «παγίδα» της αύξησης του κατώτατου μισθού

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Έδεσσα: Νεκρός βρέθηκε ο 31χρονος που αγνοούνταν από τις 6 Αυγούστου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 15.08.2026 12:22
kounoupia 1
ΥΓΕΙΑ

Κουνούπια: Τι τα προσελκύει και ποια μέτρα λειτουργούν πραγματικά

Στ. Μάνος: Δεν μου αρέσει που ο Μητσοτάκης υπόσχεται ότι δεν θα κάνει απολύσεις - Δηλαδή εγώ θα πληρώνω τους άχρηστους - Media
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο πολιτικός κόσμος για τον θάνατο του Στέφανου Μάνου

gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης από Τήνο: «Η Ελλάδα είναι στο απόγειο της ισχύος της, αυτό να το θυμούνται όσοι την επιβουλεύονται» (Video)

1 / 3