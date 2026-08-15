Γεραπετρίτης από Τήνο: «Η Ελλάδα είναι στο απόγειο της ισχύος της, αυτό να το θυμούνται όσοι την επιβουλεύονται» (Video)

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Μήνυμα έστειλε από την Τήνο όπου βρέθηκε για τους εορτασμούς του Δεκαπενταύγουστου ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Όπως υπογράμμισε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, «η Ελλάδα είναι πάλι παρούσα στο απόγειο της ισχύος της με το σθένος των Ελλήνων και τη φώτιση της Παναγίας. Στο απόγειο της ισχύος που το γνωρίζουν οι φίλοι αλλά θα πρέπει να το θυμούνται και όσοι επιβουλεύονται τη χώρα μας».

Όλη η δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη

«Από την αρχόντισσα του Αιγαίου από την Παναγία της Τήνου στέλνω μήνυμα πίστης, ελπίδας, αισιοδοξίας σε όλο τον ελληνισμό. Τη μεγάλη αυτή ημέρα της ορθοδοξίας και τη μεγάλη ημέρα του γένους, η Ελλάδα ταγμένη πάντα να υπηρετεί τις αξίες της ελευθερίας και τη δημοκρατίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, είναι πάλι παρούσα στο απόγειο τις ισχύος της με στο σθένος των Ελλήνων και τη φώτιση της Παναγίας.

Στο απόγειο της ισχύος που το γνωρίζουν οι φίλοι αλλά θα πρέπει να το θυμούνται και όσοι το επιβουλεύονται γιατί η Ελλάδα είναι ταγμένη να μεγαλουργεί μέσα από τη βαθιά και μεγάλη ιστορία της»

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