search
ΣΑΒΒΑΤΟ 15.08.2026 14:46
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.08.2026 13:13

Κι άλλα spot από τον ΣΥΡΙΖΑ – Αντεπίθεση διαρκείας (και επιβίωσης) από Κουμουνδούρου

15.08.2026 13:13
syriza_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το spot που έδωσε την Πέμπτη στη δημοσιότητα ο ΣΥΡΙΖΑ – με όλη την κορυφαία ομάδα παραταγμένη έξω από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος – είναι απλά το πρώτο από μία σειρά ανάλογων επικοινωνιακών κινήσεων.

Οι επιτελείς – τα στελέχη δηλαδή πέριξ της ηγετικής τριάδας Δούρου, Παππά, Πολάκη – ξέρουν ότι δεν έχουν χρόνο, ούτε πολλά περιθώρια: Ή ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει ταχύτατα σημάδια ζωής, έτσι ώστε να πείσει πως το 3% είναι εφικτός στόχος στις εκλογές ή θα χάσει το παιχνίδι.

Πάντως σε αυτή τη φάση τα μηνύματα που έχουν είναι ενθαρρυντικά: Πολλά στελέχη και μέλη έμειναν στο κόμμα, παρά τη λεηλασία από την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ επέστρεψαν και κάποιοι απογοητευμένοι με τα όσα είχαν γίνει.

Τώρα λοιπόν αναμένονται ακόμα δύο spot τις επόμενες μέρες, με στόχο στα γκάλοπ αρχές Σεπτεμβρίου ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει ανάκαμψη.

Διαβάστε επίσης:

Φθορά για την ΕΛΠΙΔΑ, αλλά όχι και σενάρια μη καθόδου στις εκλογές

Στη Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Δεκαπενταύγουστο

Κατερίνα Μουτσάτσου: «Υποβαθμίζουν τη συνεισφορά μας επειδή φύγαμε» – Η απάντησή της για την αποχώρηση από το κόμμα Καρυστιανού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Nikos-Dendias
Χωρίς κατηγορία

Δένδιας από την Πάρο: «Αυταρχικές αντιλήψεις επιχειρούν να ανατρέψουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου»

livanos
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Εννέα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στον νότο – Κλιμακώνεται ξανά η σύγκρουση

siviri_new_00
ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στη Σίβηρη: Άνοιξε ο δρόμος Πολύχρονο – Κασσανδρινό – Φούρκα

madonna 55- new
LIFESTYLE

Μαντόνα: Επισκέφθηκε τα Μετέωρα με ελικόπτερο

theouta-892734
ΚΟΣΜΟΣ

Θέουτα: Έρευνα στο Μαρόκο για νέα παραπλανητικά μηνύματα για ανοιχτά σύνορα σήμερα 15 Αυγούστου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ofi pao paok
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League και Conference League: Τα ζευγάρια των play off – Οι αντίπαλοι ΟΦΗ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ

xrysos belgio
ΚΟΣΜΟΣ

Εργάτες βρήκαν χρυσάφι αξίας 9 εκατ. ευρώ «χτισμένο» σε τοίχους βελγικής ιδιοκτησίας

katotatos misthos 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «παγίδα» της αύξησης του κατώτατου μισθού

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Έδεσσα: Νεκρός βρέθηκε ο 31χρονος που αγνοούνταν από τις 6 Αυγούστου

pomaski_tentoglou_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πομάσκι για «χρυσό» Τεντόγλου: «Είπε τώρα θα το κάνω και το έκανε - Δεν είναι ένα εύκολο παιδί» - Πώς σχολίασε το ξεχασμένο μετάλλιο (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 15.08.2026 14:45
Nikos-Dendias
Χωρίς κατηγορία

Δένδιας από την Πάρο: «Αυταρχικές αντιλήψεις επιχειρούν να ανατρέψουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου»

livanos
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Εννέα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στον νότο – Κλιμακώνεται ξανά η σύγκρουση

siviri_new_00
ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στη Σίβηρη: Άνοιξε ο δρόμος Πολύχρονο – Κασσανδρινό – Φούρκα

1 / 3