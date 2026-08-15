Κι άλλα spot από τον ΣΥΡΙΖΑ – Αντεπίθεση διαρκείας (και επιβίωσης) από Κουμουνδούρου

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Το spot που έδωσε την Πέμπτη στη δημοσιότητα ο ΣΥΡΙΖΑ – με όλη την κορυφαία ομάδα παραταγμένη έξω από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος – είναι απλά το πρώτο από μία σειρά ανάλογων επικοινωνιακών κινήσεων.

Οι επιτελείς – τα στελέχη δηλαδή πέριξ της ηγετικής τριάδας Δούρου, Παππά, Πολάκη – ξέρουν ότι δεν έχουν χρόνο, ούτε πολλά περιθώρια: Ή ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει ταχύτατα σημάδια ζωής, έτσι ώστε να πείσει πως το 3% είναι εφικτός στόχος στις εκλογές ή θα χάσει το παιχνίδι.

Πάντως σε αυτή τη φάση τα μηνύματα που έχουν είναι ενθαρρυντικά: Πολλά στελέχη και μέλη έμειναν στο κόμμα, παρά τη λεηλασία από την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ επέστρεψαν και κάποιοι απογοητευμένοι με τα όσα είχαν γίνει.

Τώρα λοιπόν αναμένονται ακόμα δύο spot τις επόμενες μέρες, με στόχο στα γκάλοπ αρχές Σεπτεμβρίου ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει ανάκαμψη.

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