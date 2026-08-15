Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός άνδρας μετά από φωτιά σε σπίτι

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Τραγική κατάληξη είχε φωτιά που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου σε κατοικία στα Μοιραίικα Αχαΐας, καθώς ένας άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, με 12 πυροσβέστες και πέντε οχήματα να επιχειρούν στο σημείο.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στο σπίτι έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Αφού τον ανέσυραν από την κατοικία, τον παρέδωσαν στο πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, ωστόσο στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας ή η ηλικία του θύματος, ενώ παραμένει άγνωστο αν βρισκόταν άλλο άτομο μέσα στην κατοικία όταν εκδηλώθηκε η φωτιά. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν επίσης διευκρινιστεί.

Η αρμόδια υπηρεσία της Πυροσβεστικής διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

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