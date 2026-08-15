Λίβανος: Εννέα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στον νότο – Κλιμακώνεται ξανά η σύγκρουση

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Εννέα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά και δύο γυναίκες, σκοτώθηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας, στις φονικότερες επιθέσεις από τον Ιούνιο, όταν συμφωνίες συνέβαλαν στην αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα που εξαπέλυσε το Ισραήλ την αυγή στο χωριό Ανσάρ, μετέδωσε το κρατικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA). Άλλοι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα τραυματίστηκαν σε ισραηλινό πλήγμα στη νότια πόλη Ντέιρ Ζαχρανί, με τον απολογισμό να χαρακτηρίζεται προσωρινός.

Μία από τις φονικότερες επιθέσεις στον Λίβανο εδώ και εβδομάδες

Στο Ανσάρ, ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν ένα σπίτι, ενώ πραγματοποιήθηκε και σειρά αεροπορικών επιδρομών στην κορυφογραμμή Αλί αλ-Τάχερ, έναν στρατηγικής σημασίας λόφο που δεσπόζει στην περιοχή της Ναμπατίγια. Το NNA μετέδωσε επίσης ότι η κοιλάδα μεταξύ Ανσάρ και Ζαραρίγια δέχθηκε πλήγμα, το πρώτο σε τόσο μεγάλο βάθος από την κατάπαυση του πυρός πριν από δύο μήνες.

Το πλήγμα αποτελεί μία από τις φονικότερες επιθέσεις στον Λίβανο εδώ και εβδομάδες, ενώ σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα έχει συμφωνήσει σε πλαίσιο συμφωνίας με το Ισραήλ, έπειτα από αμερικανική διαμεσολάβηση.

Το πλαίσιο προβλέπει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο και την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού στην περιοχή, αρχικά σε «πιλοτικές ζώνες». Η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση έχει απορρίψει τους όρους, χαρακτηρίζοντάς τους παράδοση.

«Το πλαίσιο συμφωνίας… είναι μια ισραηλινή εντολή γραμμένη με ισραηλινό μελάνι πάνω στην οποία υπέγραψαν οι αρχές του Λιβάνου», δήλωσε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, σε ομιλία του την Παρασκευή.

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αυτή την κλιμάκωση»

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, δήλωσε ότι οι επτά άνθρωποι που σκοτώθηκαν στο Ανσάρ δεν αποτελούσαν «στρατιωτική υποδομή» και ότι οι γυναίκες και τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους δεν ήταν στρατιωτικοί στόχοι.

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αυτή την κλιμάκωση», ανέφερε ο Σαλάμ, χαρακτηρίζοντάς την «εξαιρετικά επικίνδυνη» και προειδοποιώντας ότι υπονομεύει τις προσπάθειες για την εδραίωση της σταθερότητας στον νότιο Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός, από την πλευρά του, ανακοίνωσε ότι έπληξε «υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ» στις περιοχές της Ναμπατίγια και του Ανσάρ, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση σε ενέργεια της Χεζμπολάχ εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών στην περιοχή της κορυφογραμμής Αλί αλ-Τάχερ.

Ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε μια λωρίδα γης στον νότιο Λίβανο κατά τον πόλεμο με τη Χεζμπολάχ νωρίτερα φέτος, ο οποίος πυροδοτήθηκε όταν η οργάνωση εκτόξευσε πυρά εναντίον του Ισραήλ, δύο ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από τις περιοχές που ελέγχει έως ότου αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ»

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι θα διατηρήσει τις δυνάμεις του στις περιοχές που ελέγχει, προκειμένου να προστατεύσει το βόρειο Ισραήλ από νέες επιθέσεις.

Σε επίσκεψή του στον νότιο Λίβανο την Πέμπτη, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από τις περιοχές που ελέγχει έως ότου αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ. Ο Κατς ανέφερε ακόμη ότι ο ισραηλινός στρατός «καταστρέφει τις υπόγειες υποδομές» και «καταστρέφει όλα τα σπίτια» στην περιοχή που έχει χαρακτηρίσει «ζώνη ασφαλείας».

Αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει δηλώσει, ωστόσο, ότι μια μόνιμη παρουσία του ισραηλινού στρατού στην περιοχή δεν συνάδει με τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η συμφωνία με την κυβέρνηση του Λιβάνου.

Η Χεζμπολάχ ενέπλεξε τον Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τον Μάρτιο, εκτοξεύοντας ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ προς υποστήριξη του συμμάχου και υποστηρικτή της, Ιράν.

Το Ισραήλ απάντησε με σφοδρές αεροπορικές επιδρομές και χερσαία εισβολή, οι οποίες, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 4.300 ανθρώπων.

Η βία έχει μειωθεί σημαντικά μετά την υπογραφή, τον Ιούνιο, μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς και συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, αργότερα τον ίδιο μήνα.

Ωστόσο, ο Λίβανος εξακολουθεί να καταγράφει σποραδικά ισραηλινά πλήγματα και εκτεταμένες κατεδαφίσεις πολιτικών κτιρίων σε χωριά και πόλεις του νότου.

Το Ανσάρ βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα από τα ισραηλινά σύνορα και πέρα από τη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», η οποία, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, διατρέχει λιβανικό έδαφος κατά μήκος των συνόρων και στην περιοχή της οποίας επιχειρούν ισραηλινές δυνάμεις.

Την Παρασκευή, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ κατηγόρησε τις λιβανικές αρχές ότι ασκούν αδικαιολόγητη πίεση στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας για την εφαρμογή της συμφωνίας.

Ισραήλ και Λίβανος πρόκειται να πραγματοποιήσουν στις αρχές του επόμενου μήνα στη Ρώμη τον όγδοο γύρο των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, με βασικά ζητήματα τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, την ισραηλινή στρατιωτική παρουσία στον νότο και την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού στην περιοχή.

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