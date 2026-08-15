Σεισμός στην Ινδονησία: Στους 38 έχει ανέβει ο αριθμός των νεκρών – Συνεχίζεται η έρευνα για επιζώντες μέσα στα συντρίμμια

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Τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (15/8) στην ανατολική Ινδονησία, η οποία βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μία από τις πλέον σεισμογενείς ζώνες του πλανήτη.

«Ο θάνατος 38 ανθρώπων έχει επιβεβαιωθεί, άλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά, 11 υπέστησαν ελαφρά τραύματα και περίπου 2.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους με δική τους πρωτοβουλία», είπε ο επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών BNPB

Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ, ο σεισμός σημειώθηκε στις 5:58 το πρωί, τοπική ώρα, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων. Το επίκεντρό του εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της νήσου Φλόρες, περίπου 68 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά της πόλης Έντε, στην επαρχία Ανατολική Νούσα Τενγκάρα.

Την κύρια δόνηση ακολούθησαν αρκετοί ισχυροί μετασεισμοί.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται οκτώ άνθρωποι που ανασύρθηκαν από κατολίσθηση στο χωριό Ρεόκ, στο Μανγκαράι. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό δύο ακόμη κατοίκων, οι οποίοι πιστεύεται ότι έχουν θαφτεί κάτω από τόνους λάσπης.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την Ανατολική Νούσα Τενγκάρα, τη Δυτική Νούσα Τενγκάρα και τμήματα του Νότιου Σουλαουέσι ενώ κάτοικοι σε αρκετές περιοχές ανέφεραν ότι η δόνηση διήρκεσε περίπου ένα λεπτό.



Καταρρεύσεις κτηρίων, προβλήματα στις επικοινωνίες

Η ισχυρή σεισμική δόνηση προκάλεσε σοβαρές ζημιές και καταρρεύσεις κτηρίων σε αρκετές περιοχές της νήσου Φλόρες.

Όπως μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία, οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τα προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες δυσχεραίνουν το έργο των σωστικών συνεργείων και την πλήρη καταγραφή των ζημιών.

🇮🇩 A powerful 7.7-magnitude earthquake has struck Indonesia’s Flores Island, killing at least 20 people and collapsing buildings.

Rescuers are searching the rubble as strong aftershocks continue across the region.#Indonesia #Flores #Earthquake #BreakingNews #WorldNews pic.twitter.com/BZZHwJn7JA August 15, 2026

Σε αρκετά νοσοκομεία οι ασθενείς απομακρύνθηκαν προληπτικά από τα κτήρια, με γιατρούς και νοσηλευτές να μεταφέρουν κρεβάτια, φιάλες οξυγόνου και άλλο ιατρικό εξοπλισμό σε εξωτερικούς χώρους.



Στη Σίκα, στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν σε Ρωμαιοκαθολική ιερατική σχολή, όταν η οροφή αίθουσας κατέρρευσε την ώρα της πρωινής λειτουργίας. Φοιτητές και μοναχές έσπευσαν να εγκαταλείψουν το κτίριο, ενώ ένας ιερέας τραυματίστηκε όταν, στην προσπάθειά του να σωθεί, πήδηξε από τον δεύτερο όροφο, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο πόδι.

Περίπου 2.000 κάτοικοι στην περιοχή Ναγκέκεο εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και κατέφυγαν σε προσωρινά καταλύματα.

Αμέσως μετά τον σεισμό, οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι και κάλεσαν τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών να απομακρυνθούν από τις ακτές και να κινηθούν προς υψηλότερα σημεία.

Η προειδοποίηση ήρθη αργότερα, καθώς οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν καταγράφηκαν σημαντικές μεταβολές στη στάθμη της θάλασσας που να συνιστούν απειλή για τις παράκτιες κοινότητες.

Η Ινδονησία βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού και πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς και ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Το 1992, ισχυρός σεισμός και τσουνάμι στη Φλόρες είχαν προκαλέσει περίπου 2.500 θανάτους.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για νέους μετασεισμούς και επιχειρούν να αποκαταστήσουν την πρόσβαση και τις επικοινωνίες στις περισσότερο πληγείσες περιοχές.

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