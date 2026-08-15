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15.08.2026 09:19

Τραγωδία με νεκρούς μετανάστες ανοικτά της Λιβύης

15.08.2026 09:19
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Έντεκα πτώματα εντοπίστηκαν στη Μεσόγειο, στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης, από αεροσκάφος με το οποίο αναζητούνται πλεούμενα με μετανάστες σε κίνδυνο, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή η μη κυβερνητική οργάνωση SOS Méditerranée.

Το πλήρωμα του αεροσκάφους, τύπου Albatross, είδε κάποια από τα πτώματα να φορούν ρούχα, και κάποια άλλα κράταγαν ακόμα σαμπρέλες ελαστικών, όλα βρίσκονταν σε στάδιο προχωρημένης αποσύνθεσης, σημείωσε η ΜΚΟ.

Η SOS Méditerranée εκτελεί πτήσεις με αυτό το αεροσκάφος σε συνεργασία με την οργάνωση Humanitarian Pilots Initiative (HPI).

Η ιταλική ακτοφυλακή περιορίστηκε να επιβεβαιώσει ότι ενημερώθηκε από ΜΚΟ χθες το πρωί πως εντοπίστηκαν 11 πτώματα περίπου 57 ναυτικά μίλια (106 χιλιόμετρα) ανοικτά από τη λιβυκή πόλη Ζουάρα, σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης. Πρόσθεσε ότι ο τομέα όπου εντοπίστηκαν ανήκει στην περιοχή ευθύνης της λιβυκής ακτοφυλακής και ότι διαβίβασε αμέσως την πληροφορία στις αρμόδιες αρχές.

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Τραγωδία με νεκρούς μετανάστες ανοικτά της Λιβύης

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