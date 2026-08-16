Σε ταβέρνα στα Χανιά η οικογένεια Μητσοτάκη για την γιορτή της Μαρέβας

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Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου και με αφορμή την γιορτή της Μαρέβας Μητσοτάκη, η οικογένεια του πρωθυπουργού δείπνησε στην ταβέρνα «Αλμυρίκι» στο Ακρωτήρι Χανίων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στην Κρήτη για τη μεγάλη γιορτή της ορθοδοξίας και το εορταστικό δείπνο έγινε με την οικογένεια και φίλους, όπως μαρτυρούν και οι αποκλειστικές φωτογραφίες που δημοσίευσαν τα parapolitika.gr.

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