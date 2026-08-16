Πότε συμφέρει οικονομικά ένα diesel και πόσα km πρέπει να κάνουμε τον χρόνο;

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Η χαμηλότερη κατανάλωση ενός diesel δεν σημαίνει ότι αποτελεί πάντα την οικονομικότερη επιλογή. Η διαφορά τιμής αγοράς, η χρήση και τα ετήσια χιλιόμετρα καθορίζουν αν και πότε θα γίνει η απόσβεση.

Για πολλά χρόνια, η αγορά ενός πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου θεωρούνταν σχεδόν αυτονόητη επιλογή για όποιον ήθελε χαμηλό κόστος μετακίνησης. Οι diesel κινητήρες καταναλώνουν συνήθως λιγότερο καύσιμο από τους αντίστοιχους βενζίνης, προσφέροντας παράλληλα υψηλή ροπή και μεγάλη αυτονομία. Τα πράγματα, όμως, δεν είναι πλέον τόσο απλά. Τα diesel μοντέλα είναι συχνά ακριβότερα στην αγορά, διαθέτουν πιο σύνθετα συστήματα αντιρρύπανσης και δεν ταιριάζουν σε οδηγούς που πραγματοποιούν αποκλειστικά μικρές αστικές διαδρομές. Επιπλέον, η τιμή του πετρελαίου κίνησης έχει πλησιάσει σημαντικά εκείνη της αμόλυβδης. Επομένως, το βασικό ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο λιγότερο καίει ένα diesel, αλλά πόσα χιλιόμετρα χρειάζονται για να αποσβεστεί η επιπλέον τιμή αγοράς του.

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