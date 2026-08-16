Συναγερμός για 2 φωτιές στη Σαλαμίνα που απειλούν οικισμούς – 112 για εκκενώσεις μέσω θάλασσας και ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής (Video)

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Δύο μεγάλες φωτιές έχουν ξεσπάσει το μεσημέρι της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η μία πυρκαγιά είναι σε δασική έκταση στην περιοχή Περιστέρια ενώ η άλλη εστία καίει τα Σελήνια.

Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχθεί 146 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ έχουν σηκωθεί έξι αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα για να συνδράμουν.

Απανωτά μηνύματα 112 για εκκένωση

Στις 15:05 δόθηκε εντολή σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Περιστέρια και Αίας Κλαμπ να απομακρυνθούν προς Αιάντειο.

Στις 15:18 το 112 κάλεσε όσους βρίσκονται στην περιοχή Κολώνες να κινηθούν προς την παραλία Σατερλή.

Στις 15:32 δόθηκε εντολή απομάκρυνσης από τις περιοχές ΔΕΗ Χαλιώτη και Περάνη, με κατεύθυνση προς Αιάντειο.

Στις 15:35 νέο μήνυμα του 112 κάλεσε όσους βρίσκονται στην Κακή Βίγλα να απομακρυνθούν επίσης προς Αιάντειο.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Fire in the area of #Peristeria #Salamina the region unit of #Attica



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 16, 2026

Η ΕΛ.ΑΣ. αιτείται πλοία για εκκένωση

Πληροφορίες αναφέρουν ότι από την ΕΛ.ΑΣ. έχουν αιτηθεί δύο ferry boat για να πραγματοποιηθούν εκκενώσεις από θαλάσσης από την περιοχή μεταξύ Περιστερίων και Κακής Βίγλας

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