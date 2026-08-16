Πόση ώρα μπορούμε να μείνουμε στον ήλιο χωρίς να καούμε; – Ο φωτότυπος, ο δείκτης UV και ο μύθος του «ασφαλούς» μαυρίσματος

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Το καλοκαίρι επιστρέφει μαζί με την κλασική απορία: πόση ώρα μπορούμε να κάνουμε ηλιοθεραπεία χωρίς να καούμε; Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει ένας ασφαλής χρόνος για όλους. Εξαρτάται από τον φωτότυπο, την ώρα, τον δείκτη υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), το υψόμετρο, αλλά και την αντανάκλαση από θάλασσα και άμμο.
Ένας άνθρωπος με πολύ ανοιχτόχρωμο δέρμα μπορεί να κοκκινίσει πολύ γρηγορότερα από κάποιον με πιο σκούρο δέρμα. Αυτό, πάντως, δεν σημαίνει ότι ο δεύτερος δεν υφίσταται βλάβη. Το κοκκίνισμα εμφανίζεται συνήθως με καθυστέρηση, γι’ αυτό και όταν αρχίσουμε να «νιώθουμε ότι καιγόμαστε», η βλάβη μπορεί να έχει ήδη συμβεί.
Το μαύρισμα είναι αμυντική αντίδραση του δέρματος απέναντι στην υπεριώδη ακτινοβολία και όχι ένδειξη υγείας. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας, δεν υπάρχει απολύτως ασφαλές μαύρισμα: κάθε μαύρισμα ή έγκαυμα συνδέεται με βλάβη στο DNA των κυττάρων, φωτογήρανση και αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του δέρματος.
Το μυστικό, λοιπόν, δεν είναι πώς θα μαυρίσουμε γρηγορότερα, αλλά πώς θα απολαύσουμε τον ήλιο χωρίς να πληρώσει το δέρμα μας το τίμημα.
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