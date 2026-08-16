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ΥΓΕΙΑ

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16.08.2026 15:26

Πόση ώρα μπορούμε να μείνουμε στον ήλιο χωρίς να καούμε; – Ο φωτότυπος, ο δείκτης UV και ο μύθος του «ασφαλούς» μαυρίσματος

16.08.2026 15:26
mavrisma paralia

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Το καλοκαίρι επιστρέφει μαζί με την κλασική απορία: πόση ώρα μπορούμε να κάνουμε ηλιοθεραπεία χωρίς να καούμε; Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει ένας ασφαλής χρόνος για όλους. Εξαρτάται από τον φωτότυπο, την ώρα, τον δείκτη υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), το υψόμετρο, αλλά και την αντανάκλαση από θάλασσα και άμμο.

Ένας άνθρωπος με πολύ ανοιχτόχρωμο δέρμα μπορεί να κοκκινίσει πολύ γρηγορότερα από κάποιον με πιο σκούρο δέρμα. Αυτό, πάντως, δεν σημαίνει ότι ο δεύτερος δεν υφίσταται βλάβη. Το κοκκίνισμα εμφανίζεται συνήθως με καθυστέρηση, γι’ αυτό και όταν αρχίσουμε να «νιώθουμε ότι καιγόμαστε», η βλάβη μπορεί να έχει ήδη συμβεί.

Το μαύρισμα δεν αποτελεί προστασία

Το μαύρισμα είναι αμυντική αντίδραση του δέρματος απέναντι στην υπεριώδη ακτινοβολία και όχι ένδειξη υγείας. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας, δεν υπάρχει απολύτως ασφαλές μαύρισμα: κάθε μαύρισμα ή έγκαυμα συνδέεται με βλάβη στο DNA των κυττάρων, φωτογήρανση και αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του δέρματος.

  • Ο ασφαλέστερος κανόνας είναι να αποφεύγουμε την παρατεταμένη έκθεση, ιδίως από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα.
  • Πριν φύγουμε από το σπίτι ελέγχουμε τον δείκτη UV: από την τιμή 3 και πάνω απαιτείται προστασία, ενώ στις τιμές 8–10 ο κίνδυνος θεωρείται πολύ υψηλός. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά να προσαρμόζουμε αναλόγως την έκθεσή μας.
  • Χρησιμοποιούμε αντηλιακό ευρέος φάσματος, ανθεκτικό στο νερό, με SPF τουλάχιστον 30, σε επαρκή ποσότητα.
  • Το ανανεώνουμε περίπου κάθε δύο ώρες και οπωσδήποτε μετά το μπάνιο ή την έντονη εφίδρωση.
  • Καπέλο, γυαλιά, ελαφρά ρούχα και σκιά παραμένουν απαραίτητα.

Το μυστικό, λοιπόν, δεν είναι πώς θα μαυρίσουμε γρηγορότερα, αλλά πώς θα απολαύσουμε τον ήλιο χωρίς να πληρώσει το δέρμα μας το τίμημα.

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