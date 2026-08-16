Πάτησε Γερμανία ο Κωνσταντέλιας – Διαμαρτυρίες από οπαδούς του ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την παραχώρησή του – Βιντεοκλήση του ποδοσφαιριστή μαζί τους (Video)

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Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας προσγειώθηκε στη Γερμανία και βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, να υπογράψει το πολυετές συμβόλαιο που έχει συμφωνήσει με τους Βεστφαλούς.

Την ίδια ώρα, στη Θεσσαλονίκη η επικείμενη πώλησή του έχει προκαλέσει την οργή μεγάλης μερίδας του κόσμου του ΠΑΟΚ. Αντιπροσωπεία οπαδών βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας, προκειμένου να εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά της για την απόφαση παραχώρησης του σημαντικότερου ποδοσφαιριστή της ομάδας.

Οι φίλοι του Δικεφάλου επικοινώνησαν με συνεργάτες του Ιβάν Σαββίδη και ζήτησαν να συνομιλήσουν άμεσα με τον πρόεδρο της ΠΑΕ, ώστε να του μεταφέρουν την κάθετη αντίθεσή τους στην πώληση του Κωνσταντέλια.

Μέσα σε αυτό το φορτισμένο κλίμα έγινε και η επικοινωνία με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Κατά την άφιξή του στο Ντόρτμουντ, ένας φίλος του ΠΑΟΚ τον πλησίασε και μέσω βιντεοκλήσης τον έφερε σε επαφή με τους συγκεντρωμένους οπαδούς έξω από την Τούμπα.

Ο Κωνσταντέλιας απευθύνθηκε στους φίλους του Δικεφάλου και προσπάθησε να τους καθησυχάσει, επαναλαμβάνοντας όσα αισθάνεται για την ομάδα και τον κόσμο της.

«Αγαπώ τον ΠΑΟΚ, σας αγαπώ και εσάς. Μην το σκέφτεστε, αλήθεια. Μην το σκέφτεστε. Σας αγαπώ πάρα πολύ», τους είπε.

🚨 🇬🇷🛬 Zwei Tage nach dem geplatzten Millionen-Poker um Said El Mala hat der #BVB einen Ersatz gefunden: Giannis #Konstantelias! Der griechische Nationalspieler von #PAOK Saloniki ist am Sonntagvormittag in #Dortmund gelandet. Noch aber keine finale Einigung zw. Klubs. @RNBVB pic.twitter.com/6EXZSqhpkm — Kevin Pinnow (@KevinPinnow) August 16, 2026

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