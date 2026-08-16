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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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16.08.2026 10:41

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Μια ανάσα από την Ντόρτμουντ ο Έλληνας άσος – Ταξίδεψε στη Γερμανία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής

16.08.2026 10:41
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Μια ανάσα από την μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ βρίσκεται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής αναχώρησε το πρωί για την Γερμανία προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στη γερμανική ομάδα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Γερμανοί ζήτησαν χθες το βράδυ άμεσα απάντηση στην πρόταση που είχαν καταθέσει και πήραν τελικά το ΟΚ της διοίκησης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Το ταξίδι ήταν αρχικά προγραμματισμένο για τις 7 το πρωί και τελικά άρχισε δύο ώρες αργότερα, παρά τις πολλές αντιδράσεις που υπήρχαν από φίλους της ομάδας κυρίως στα σόσιαλ μίντια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μαζί του ταξιδεύει ο ατζέντης του Λεωνίδας Αθανασούλας και ο προσωπικός γυμναστής του.

Παράλληλα αναβρασμός επικρατεί στις τάξεις των οπαδών του ΠΑΟΚ με την ΘΥΡΑ 4 να ζητάει την παραμονή του νεαρού μεσοεπιθετικού στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΤΗΣ

Σε πείσμα όλων των καλοθελητών, των στημένων δημοσιογράφων και των εκφραστών της μιζέριας, η απαίτηση του ΛΑΟΥ του ΠΑΟΚ είναι μια:

Ο Γιάννης Κωνσταντελιας, ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει φορέσει τη φανέλα του συλλόγου μας μετά το Γιώργο Κούδα, να συνεχίσει να φοράει τη φανέλα με το Δικέφαλο στο στήθος.

ΑΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ, ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑ».

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ΚΥΡΙΑΚΗ 16.08.2026 13:06
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