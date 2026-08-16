Τα σενάρια για Σχοινά και τα ζόρια στη Θεσσαλονίκη

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Και ξαφνικά το όνομα του Μαργαρίτη Σχοινά κυκλοφορεί στα κυβερνητικά γραφεία για τη θέση του εκπροσώπου της ΝΔ στην προεκλογική περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι ο Σχοινάς θα μπει στη ψηφοδέλτιο επικρατείας και θα έχει μία άνετη εκλογή στη Βουλή.

Αντί δηλαδή να τρέχει στην Α’ Θεσσαλονίκης – όπου θα κινδυνεύσει όπως λένε έμπειροι κομματικοί – θα δώσει τη μάχη των εκλογών από μία προβεβλημένη θέση. Τόσο προβεβλημένη που τον καθιστά και παράγοντα την επομένη της κάλπης και ανάλογα με το πολιτικό πεδίο που θα έχει προκύψει.

Έτσι, πέρα από τον ίδιο που είχε τα ζόρια στη Θεσσαλονίκη, θα ηρεμήσουν κάπως και οι άλλοι υποψήφιοι βουλευτές εκεί, καθώς η ΝΔ αναμένεται να υποστεί τεράστιες απώλειες στην πόλη.

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