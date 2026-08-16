search
ΚΥΡΙΑΚΗ 16.08.2026 13:12
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.08.2026 12:02

Σελένα Γκόμεζ: «Εντελώς αβάσιμη η αγωγή των επενδυτών της εταιρείας ψυχικής υγείας που διευθύνει για απάτη»

16.08.2026 12:02
Selena Gomez

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Εντελώς αβάσιμη χαρακτήρισε η Σελένα Γκόμεζ την αγωγή επενδυτών, οι οποίοι την κατηγορούν για απάτη σχετικά με τη startup ψυχικής υγείας που συνίδρυσε με τη μητέρα της, Μάντι Τίφι.

Η δήλωση της νομικής της ομάδας έρχεται μετά τη μήνυση που κατατέθηκε την Πέμπτη 13 Αυγούστου σε ομοσπονδιακό δικαστήριο και στρέφεται τόσο κατά της τραγουδίστριας, όσο και κατά της μητέρας της. Οι επενδυτές υποστηρίζουν ότι η εταιρεία τούς έδωσε ψευδή εικόνα για την πορεία και τη διοικητική της δομή, ενώ ισχυρίζονται ότι η Γκόμεζ και η Τίφι συγκέντρωσαν από εκείνους περίπου 1,2 εκατ. δολάρια.

Ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, Μάθιου Σ. Ρόζενγκαρτ, απορρίπτει τις κατηγορίες και ξεκαθαρίζει ότι η νομική ομάδα της θα κινηθεί άμεσα εναντίον τους: «Οι ισχυρισμοί ότι η Σελένα Γκόμεζ εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε υποτιθέμενη “απάτη” ή άλλη παράνομη πράξη είναι εντελώς αβάσιμοι. Θα υπερασπιστούμε σθεναρά αυτούς τους ψευδείς ισχυρισμούς και, πράγματι, καταθέτουμε αίτημα για την απόρριψη των αβάσιμων αξιώσεων εναντίον της».

Σύμφωνα με τη μήνυση, η Σελένα Γκόμεζ είχε υπογράψει συμφωνία βάσει της οποίας θα συμμετείχε ενεργά στην ανάπτυξη της εταιρείας ως επικεφαλής του μάρκετινγκ, όμως οι επενδυτές υποστηρίζουν ότι στη συνέχεια «αθέτησε» τη συμφωνία.

Παράλληλα, στη μήνυση γίνεται αναφορά σε υποτιθέμενες συνεργασίες της Wondermind με τη Fidelity και την J.P. Morgan, μέσω των οποίων η εταιρεία θα μπορούσε να προσφέρει υπηρεσίες ψυχικής υγείας στους εργαζομένους τους. Οι επενδυτές υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες συνεργασίες «δεν υπήρχαν». Στην ίδια μήνυση αναφέρεται επίσης ότι δεν υλοποιήθηκαν τα προωθητικά προφίλ διασημοτήτων, καθώς και οι διαφημιστικές συμφωνίες που είχαν παρουσιαστεί ως μελλοντικά σχέδια.

Οι μηνυτές υποστηρίζουν ακόμη ότι η Wondermind «κατέρρευσε αθόρυβα γύρω τους», ενώ «κανένας από τους ιδρυτές, τα στελέχη ή τους διευθυντές της δεν είπε λέξη στους επενδυτές».

Όπως υποστηρίζουν, πληροφορήθηκαν την «πλήρη οικονομική και λειτουργική κατάρρευση στη Wondermind» μέσα από δημοσίευμα του The Cut το 2025. Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η Σελένα Γκόμεζ προσπαθούσε να αποστασιοποιηθεί από την εταιρεία και περιέγραφε την πολυσυζητημένη απομάκρυνση της διευθύνουσας συμβούλου Ντανιέλα Πίρσον.

Η Μάντι Τίφι δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τη μήνυση. Η Πίρσον, από την πλευρά της, αρνείται τις κατηγορίες που διατυπώνονται εις βάρος της και δηλώνει ότι είναι έτοιμη να παρουσιάσει τα στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν τι πραγματικά συνέβη.

Διαβάστε επίσης:

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Στις διακοπές «ξεκουράζεται το σώμα και γιατρεύεται η ψυχή!» (Photo)

Μαντόνα: Επισκέφθηκε τα Μετέωρα με ελικόπτερο

Έκλεισε τα 72 η Άτζελα Δημητρίου: «Τα χρόνια περνάνε, αλλά δεν μεγαλώνουμε, ομορφαίνουμε» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
astynomia-kriti-0123
ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Άγρια συμπλοκή με πυροβολισμούς – Ένας τραυματίας από σφαίρα 

almyriki xania
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε ταβέρνα στα Χανιά η οικογένεια Μητσοτάκη για την γιορτή της Μαρέβας

thessaloniki_ekav_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: 78χρονος έπεσε από τον τρίτο όροφο – Νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα

ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άγριος ξυλοδαρμός νεαρού τα ξημερώματα – Άφαντοι οι δράστες

astynomia-1121
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε μεθυσμένο 38χρονο οδηγό φορτηγού – Δύο ακόμα συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Poliniki
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απαρηγόρητη η Εμμανουηλίδου για το λάθος στις σκυτάλες: «Συγγνώμη, λυπάμαι που δεν μπόρεσα να κάνω αυτό που έπρεπε»

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομιές με χρέη: Η νέα ασπίδα για τους κληρονόμους και η κρίσιμη προθεσμία του Νοεμβρίου

ios_mixalopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ίος: Κατεδαφίσεις, πρόστιμα 4 εκατ. ευρώ και νέα ανατροπή στην επένδυση του Άγγελου Μιχαλόπουλου

unnamed (1) (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Έγκαιρη προειδοποίηση για τη Μάνη – 141 χιλιοστά βροχής στην Κοκκάλα

eforia fakeloi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικοί έλεγχοι: «Κούρεμα» προστίμων έως 50% για όσους αποδέχονται τις παραβάσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 16.08.2026 13:06
astynomia-kriti-0123
ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Άγρια συμπλοκή με πυροβολισμούς – Ένας τραυματίας από σφαίρα 

almyriki xania
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε ταβέρνα στα Χανιά η οικογένεια Μητσοτάκη για την γιορτή της Μαρέβας

thessaloniki_ekav_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: 78χρονος έπεσε από τον τρίτο όροφο – Νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα

1 / 3