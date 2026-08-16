Σελένα Γκόμεζ: «Εντελώς αβάσιμη η αγωγή των επενδυτών της εταιρείας ψυχικής υγείας που διευθύνει για απάτη»

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Εντελώς αβάσιμη χαρακτήρισε η Σελένα Γκόμεζ την αγωγή επενδυτών, οι οποίοι την κατηγορούν για απάτη σχετικά με τη startup ψυχικής υγείας που συνίδρυσε με τη μητέρα της, Μάντι Τίφι.

Η δήλωση της νομικής της ομάδας έρχεται μετά τη μήνυση που κατατέθηκε την Πέμπτη 13 Αυγούστου σε ομοσπονδιακό δικαστήριο και στρέφεται τόσο κατά της τραγουδίστριας, όσο και κατά της μητέρας της. Οι επενδυτές υποστηρίζουν ότι η εταιρεία τούς έδωσε ψευδή εικόνα για την πορεία και τη διοικητική της δομή, ενώ ισχυρίζονται ότι η Γκόμεζ και η Τίφι συγκέντρωσαν από εκείνους περίπου 1,2 εκατ. δολάρια.

Selena Gomez and her legal team have released a fiery statement after the “Only Murders in the Building” star was accused of defrauding investors in her mental health startup, Wondermind, in a federal lawsuit filed Thursday:



“The allegations that Selena Gomez engaged in any way… pic.twitter.com/uEVPYXosjJ — Variety (@Variety) August 15, 2026

Ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, Μάθιου Σ. Ρόζενγκαρτ, απορρίπτει τις κατηγορίες και ξεκαθαρίζει ότι η νομική ομάδα της θα κινηθεί άμεσα εναντίον τους: «Οι ισχυρισμοί ότι η Σελένα Γκόμεζ εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε υποτιθέμενη “απάτη” ή άλλη παράνομη πράξη είναι εντελώς αβάσιμοι. Θα υπερασπιστούμε σθεναρά αυτούς τους ψευδείς ισχυρισμούς και, πράγματι, καταθέτουμε αίτημα για την απόρριψη των αβάσιμων αξιώσεων εναντίον της».

Σύμφωνα με τη μήνυση, η Σελένα Γκόμεζ είχε υπογράψει συμφωνία βάσει της οποίας θα συμμετείχε ενεργά στην ανάπτυξη της εταιρείας ως επικεφαλής του μάρκετινγκ, όμως οι επενδυτές υποστηρίζουν ότι στη συνέχεια «αθέτησε» τη συμφωνία.

Παράλληλα, στη μήνυση γίνεται αναφορά σε υποτιθέμενες συνεργασίες της Wondermind με τη Fidelity και την J.P. Morgan, μέσω των οποίων η εταιρεία θα μπορούσε να προσφέρει υπηρεσίες ψυχικής υγείας στους εργαζομένους τους. Οι επενδυτές υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες συνεργασίες «δεν υπήρχαν». Στην ίδια μήνυση αναφέρεται επίσης ότι δεν υλοποιήθηκαν τα προωθητικά προφίλ διασημοτήτων, καθώς και οι διαφημιστικές συμφωνίες που είχαν παρουσιαστεί ως μελλοντικά σχέδια.

Οι μηνυτές υποστηρίζουν ακόμη ότι η Wondermind «κατέρρευσε αθόρυβα γύρω τους», ενώ «κανένας από τους ιδρυτές, τα στελέχη ή τους διευθυντές της δεν είπε λέξη στους επενδυτές».

Όπως υποστηρίζουν, πληροφορήθηκαν την «πλήρη οικονομική και λειτουργική κατάρρευση στη Wondermind» μέσα από δημοσίευμα του The Cut το 2025. Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η Σελένα Γκόμεζ προσπαθούσε να αποστασιοποιηθεί από την εταιρεία και περιέγραφε την πολυσυζητημένη απομάκρυνση της διευθύνουσας συμβούλου Ντανιέλα Πίρσον.

Η Μάντι Τίφι δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τη μήνυση. Η Πίρσον, από την πλευρά της, αρνείται τις κατηγορίες που διατυπώνονται εις βάρος της και δηλώνει ότι είναι έτοιμη να παρουσιάσει τα στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν τι πραγματικά συνέβη.

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