Άνδρος: Οριοθετήθηκε η φωτιά – Στάλθηκε μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

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Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί (16/8/2026) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάτω Απρόβατος στην Άνδρο, ενώ στάλθηκε και μήνυμα του 112 στους κατοίκους για να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Πλέον έχει οριοθετηθεί και οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για να την σβήσουν πλήρως.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Άνδρο κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, εθελοντές, 5 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Απροβάτου της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», γράφει στο μήνυμά του το 112.

Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα, 16 Αυγούστου, η Άνδρος βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ένωσης αξιωματικών της πυροσβεστικής Κώστα Τσίγκα «η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και πουρνάρι, δεν έχει δάσος» αν και, όπως σημείωσε, «στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι». Όπως είπε στην ΕΡΤ «στην ευρύτερη περιοχή βρίσκεται ο Κατω Απροβατος και η Άνω Ποταμία και τα οχήματα έχουν μπει στους οικισμούς για να τους προστατεύσουν αν χρειαστεί».

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