Σκύρος: Σε δύο μέτωπα η μάχη με τη φωτιά – Ρίψεις νερού από 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα

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Mάχη σε δύο μέτωπα συνεχίζουν να δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες Κυριακή στην Ατσίτσα Σκύρου, περίπου στις 16:00 και πήρε γρήγορα διαστάσεις, λόγω των ισχυρών ανέμων, καίγοντας το πυκνό πευκοδάσος.

Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έχουν διασπάσει την πυρκαγιά σε δύο μέτωπα: στο νότιο, προς Άγιο Φωκά και στο ανατολικό, προς Πεύκο, όπου γίνεται μεγάλη προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία της από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ενισχύθηκαν τη νύχτα με δυνάμεις από την Αττική, την Εύβοια και την Αττική, που έφτασαν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη, ενώ από το πρωί επιχειρούν και τα πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Συνολικά επιχειρούν 89 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 21 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του δήμου Σκύρου και της Πολιτικής Προστασίας Ευβοίας.

Ο δήμαρχος Σκύρου, Κυριάκος Αντωνόπουλος, είπε ότι «έχω την εικόνα ότι μέχρι το μεσημέρι οι άνεμοι θα έχουν πέσει στα 4 μποφόρ και το απόγευμα πιο κάτω»

Υπενθυμίζεται ότι και σήμερα, Κυριακή, η Σκύρος είναι στην κατηγορία 4 για τον κίνδυνο πυρκαγιάς με τους ανέμους

Στους 89 οι πυροσβέστες που επιχειρούν

Όπως είχε προγραμματιστεί από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά τη 01:00 έφτασαν στη Σκύρο ακτοπλοϊκώς από την Κύμη Ευβοίας ενισχύσεις από τρεις περιφέρειες.

Συγκεκριμένα, στο νησί μετέβησαν 20 πυροσβέστες με πέντε οχήματα από το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) Αττικής, έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ευβοίας και τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Στη Σκύρο έφτασαν επίσης πέντε πυροσβέστες από την 4η ΕΜΟΔΕ.

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