Ο Καραχάλιος πλασάρεται ως ο… Γιαμάλ της πολιτικής, δίπλα στον Σαμαρά – Εμπαμπέ

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Το τερμάτισε ο Νίκος Καραχάλιος. Ως επικοινωνιολόγος θέλει να δίνει δυνατά μηνύματα, αλλά όλα έχουν ένα όριο – και ουσίας και συμβολισμών.

Θέλοντας λοιπόν να δείξει ότι συμπορεύεται με τον Αντώνη Σαμαρά ανέβασε ένα tweet, με τον ίδιο και τον πρώην πρωθυπουργό, σημειώνοντας ότι «οι εκλογές χωρίς τον Αντώνη Σαμαρά είναι σαν Παγκόσμιο Κύπελλο χωρίς τον Γιαμάλ και τον Μπαπέ!». Και μάλιστα με τον τίτλο «game changers».

Το ότι θεωρεί πως ο ίδιος έχει περίπου την ίδια πολιτική αξία με τον πρώην πρωθυπουργό – Γιαμάλ και Εμπαπέ είναι στο ίδιο επίπεδο ποδοσφαιρικά – είναι από παράδοξο, έως αλαζονικό και αμετροεπές.

Αλλά αυτό ας είναι. Τον Σαμαρά τον ρώτησε για να κάνει τέτοιες αναρτήσεις;

Εκλογες χωρις

τον

Αντωνη Σαμαρα,

ειναι σαν Μουντιαλ

χωρις Γιαμαλ & Εμπαπε ! pic.twitter.com/9rHjvscfSG — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) August 15, 2026

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