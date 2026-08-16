Αδειάζει για τα καλά η Αθήνα: Φεύγουν και οι τελευταίοι για τις καλοκαιρινές τους διακοπές – Χαμός στα λιμάνια της Αττικής

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού, με χιλιάδες επισκέπτες να αναχωρούν και σήμερα, την επομένη του Δεκαπενταύγουστου, από τα λιμάνια της Αττικής προς τα νησιά.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται το Λιμενικό Σώμα για τη διευκόλυνση της κίνησης και την ασφαλή επιβίβαση των ταξιδιωτών.

Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 23 δρομολόγια, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού προβλέπονται 34 δρομολόγια με συμβατικά πλοία και 24 με ταχύπλοα. Ιδιαίτερα αυξημένη αναμένεται και η κίνηση από τη Ραφήνα, όπου έχουν προγραμματιστεί 19 δρομολόγια, εκ των οποίων τα τέσσερα με προορισμό το Μαρμάρι. Από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί συνολικά 13 δρομολόγια.

Χθες, Σάββατο 15 Αυγούστου, από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 21 απόπλοι, με 15.691 επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς. Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού πραγματοποιήθηκαν συνολικά 54 απόπλοι συμβατικών και ταχύπλοων πλοίων, μεταφέροντας 9.239 επιβάτες.

Από το Λαύριο αναχώρησαν έξι πλοία με 2.704 επιβάτες, ενώ από τη Ραφήνα πραγματοποιήθηκαν εννέα δρομολόγια, με 3.503 επιβάτες.

Διαβάστε επίσης:

Προειδοποίηση ΕΟΔΥ για τον ιό του δυτικού Νείλου: «Τα δύσκολα είναι μπροστά μας» – Πότε αναμένεται να κορυφωθεί η φετινή έξαρση



Ίος: Κατεδαφίσεις, πρόστιμα 4 εκατ. ευρώ και νέα ανατροπή στην επένδυση του Άγγελου Μιχαλόπουλου

Συναγερμός στην Άνδρο: Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Άνδρο – Προβληματίζουν οι ισχυροί άνεμοι, 112 για ετοιμότητα στους γύρω οικισμούς