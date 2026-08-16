Συναγερμός στην Άνδρο: Φωτιά ξέπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Άνδρο – Προβληματίζουν οι ισχυροί άνεμοι, 112 για ετοιμότητα στους γύρω οικισμούς

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 8 το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάτω Απροβάτου στην Άνδρο, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν στο σημείο.
Μιλώντας για την κατάσταση της φωτιάς, ο πρόεδρος αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, κ. Τσίγκας, ανέφερε ότι η υπηρεσία ενημερώθηκε άμεσα και κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και πέντε οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και εθελοντές.
Στην περιοχή έχει ήδη φτάσει και επιχειρεί ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες του Δήμου.
Ιδιαίτερα δύσκολες είναι οι συνθήκες στην περιοχή, καθώς σύμφωνα με τον κ. Τσίγκα πνέουν ισχυροί άνεμοι περίπου 7 μποφόρ, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας για πυρκαγιές βρίσκεται στο 4.
Για την ενημέρωση των κατοίκων αλλά και των πολλών επισκεπτών που βρίσκονται στην τουριστική περιοχή ενεργοποιήθηκε το 112, με το μήνυμα να έχει ενημερωτικό χαρακτήρα για την εκδήλωση της πυρκαγιάς.
Ο πρόεδρος αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος σημείωσε ότι η φωτιά καίει κυρίως χαμηλή βλάστηση και πουρνάρια, επισημαίνοντας ως θετικό στοιχείο το γεγονός ότι δεν υπάρχει κοντά δασική έκταση.
«Ήδη έχουν γίνει ζώνες και από πεζοπόρα τμήματα και από οχήματα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι όλες οι δυνάμεις έχουν επικεντρωθεί στην προσπάθεια να περιοριστεί η πυρκαγιά.
Στην περιοχή βρίσκονται οικισμοί, γεγονός που έχει θέσει σε επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τον κ. Τσίγκα, οχήματα έχουν τοποθετηθεί στους οικισμούς, προκειμένου να αποτραπούν τυχόν ζημιές σε κατοικίες.
Η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη και οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν, με στόχο να περιορίσουν το μέτωπο πριν επηρεαστεί από τους ισχυρούς ανέμους.
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