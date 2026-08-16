Red Code και σήμερα σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη – Σε κατάσταση κινητοποίησης ο κρατικός μηχανισμός

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Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται και σήμερα Κυριακή 16 Αυγούστου η Περιφέρεια Αττικής, οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας, οι Κυκλάδες και η Περιφέρεια Κρήτης, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός, στην κατηγορία κινδύνου 4.

Σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σε καθεστώς Red Code εντάσσονται η Αττική, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, η Βοιωτία και η Εύβοια, συμπεριλαμβανομένης της Σκύρου, οι Κυκλάδες και ολόκληρη η Περιφέρεια Κρήτης.

Πλήρης κινητοποίηση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

Η κατάσταση Red Code προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την ανάπτυξη των απαραίτητων μέσων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων δασικών πυρκαγιών.

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των περιοχών που βρίσκονται σε καθεστώς Red Code καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να εξετάσουν τα μέτρα ετοιμότητας και την αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών.

Παράλληλα, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι έχουν ενημερωθεί ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική – Αυξάνονται οι περιπολίες

Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει στο 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενώ αυξάνονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Παράλληλα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις περιοχές υψηλού κινδύνου παραμένει σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα οι αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν.

Σε εφαρμογή τίθεται επίσης το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δυνατότητα προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευάλωτες περιοχές.

Έκκληση στους πολίτες για αυξημένη προσοχή

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.

Συστήνεται να αποφεύγεται η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, καθώς και η χρήση υπαίθριων ψησταριών και το κάπνισμα μελισσών. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και για την απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, ενώ υπενθυμίζεται ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση αγρών.

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