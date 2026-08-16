Κακοκαιρία στη Μάνη: Καταστράφηκαν υποδομές, σε απόγνωση κάτοικοι και τουρίστες, ακατάλληλες παραλίες – (φωτό/Video)

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Τεράστια προβλήματα στις υποδομές και χιλιάδες κατοίκους και τουρίστες σε απόγνωση, άφησε πίσω της η ξαφνική σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη Μάνη ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου. Μέσα σε πέντε ώρες πρωτοφανείς ποσότητες νερού κατέκλυσαν δρόμους και οικισμούς, παρασύροντας αυτοκίνητα, φερτά υλικά και προκαλώντας ζημιές σε σημεία του οδικού δικτύου.

Η επόμενη μέρα έχει μεγάλες ζημιές και απελπισμένους που έκαναν διακοπές στα πανάκριβα καταλύματα και δεν μπορούν να βουτήξουν πουθενά. Σπίτια γεμάτα, λάσπη δρόμοι κατεστραμμένοι, αυτοκίνητα διαλυμένα και βόθροι που υπερχείλισαν, ενώ και οι παραλίες μυρίζουν έντονα λύματα.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΕΡΤnews «10′ με τονο» για την κατάσταση στη Μάνη, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ανατολικής Μάνης, Γιώργος Εξαρχάκος, χαρακτήρισε το φαινόμενο πρωτόγνωρο, τονίζοντας ότι η περιοχή δέχθηκε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ποσότητες νερού που, όπως είπε, δεν πέφτουν σε ολόκληρο τον χρόνο.

«Δεν έχω συναντήσει ποτέ αυτό το φαινόμενο»

«Είμαι 66 χρονών άνθρωπος. Δεν είχα συναντήσει αυτό το φαινόμενο ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Εξαρχάκος, εξηγώντας ότι η Μάνη, μια κατεξοχήν άνυδρη και πετρώδης περιοχή, βρέθηκε αντιμέτωπη με πρωτοφανή ορμή νερού, η οποία προκάλεσε σημαντικές ζημιές.

Όπως ανέφερε, ο μηχανισμός του Δήμου προσπαθεί να αποκαταστήσει τις πληγές που άφησε η κακοκαιρία, τόσο στις υποδομές όσο και στους δρόμους, ενώ τόνισε ότι θα χρειαστεί η συνδρομή της Πολιτείας για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών.

Πολλές περιοχές επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία

Το φαινόμενο επηρέασε ευρύτερη περιοχή της Μάνης, με προβλήματα να καταγράφονται τόσο στη δυτική όσο και στην ανατολική πλευρά.

Στην περιοχή του Οιτύλου, του Νέου Οιτύλου και της Αρεόπολης, αλλά και σε περιοχές της Ανατολικής Μάνης, καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα και ζημιές στο οδικό δίκτυο.

Στην ανατολική πλευρά προβλήματα σημειώθηκαν μεταξύ άλλων σε Έξω Νύμφιο, Κοκκάλα, Λάγια και Πόρτο Κάγιο. Πρόκειται για περιοχές που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία της Μάνης, με την κακοκαιρία να πλήττει και τις δύο πλευρές της χερσονήσου.

Ο κ. Εξαρχάκος υπογράμμισε ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή του πρώην Δήμου Οιτύλου, χωρίς ωστόσο να υποβαθμίζονται οι ζημιές που έχουν καταγραφεί και στην ανατολική πλευρά.

«Η ορμή του νερού μπήκε μέσα στα χωριά»

Η ένταση του φαινομένου ήταν τέτοια ώστε τα νερά δεν περιορίστηκαν στους δρόμους, αλλά μπήκαν μέσα σε χωριά και προκάλεσαν σημαντικές ζημιές.

«Δεν πίστευα στα μάτια μου κατά την εξέλιξη του φαινομένου ότι μπορούσαν να γίνουν τέτοιες ζημιές», ανέφερε ο αντιδήμαρχος, περιγράφοντας την εικόνα που αντίκρισε.

Τα νερά παρέσυραν πέτρες, χώματα, ξύλα και άλλα φερτά υλικά, τα οποία κατέληξαν ακόμη και σε παραθαλάσσιες περιοχές, δημιουργώντας προσωρινά μια έντονα λασπώδη εικόνα στη θάλασσα.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για υλικά που μεταφέρθηκαν από την έντονη απορροή των υδάτων και η εικόνα αναμένεται να αποκατασταθεί.

Προβλήματα κυρίως στις υποδομές – Δεν καταγράφηκαν σοβαρές καταστροφές σε σπίτια

Παρά την ένταση των φαινομένων, δεν υπάρχουν αναφορές για εκτεταμένες καταστροφές κατοικιών ή ανθρώπους που έμειναν χωρίς σπίτι.

Σε σπίτια όπου εισήλθαν νερά, οι υπηρεσίες του Δήμου επιχειρούν να βοηθήσουν τους κατοίκους, ενώ παράλληλα γίνεται προσπάθεια για την αποκατάσταση των δρόμων και των σημείων που υπέστησαν ζημιές.

Ο κ. Εξαρχάκος σημείωσε ότι όσοι χρειάστηκαν βοήθεια απεγκλωβίστηκαν άμεσα, χωρίς να υπάρξουν απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Κατά 90% έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία

Σημαντική είναι η προσπάθεια που καταβάλλεται για να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, περίπου το 90% των προβλημάτων έχει ήδη αντιμετωπιστεί, ενώ μέσα στην ημέρα αναμένεται να αποκατασταθούν και τα υπόλοιπα σημεία που παρουσιάζουν δυσκολίες.

Ωστόσο, σε ορισμένα σημεία η κατάσταση είναι πιο δύσκολη, καθώς τμήματα δρόμων έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, ενώ στα λιθόστρωτα και στα στενά σοκάκια έχουν συγκεντρωθεί μεγάλες ποσότητες από πέτρες, χώματα, ξύλα και μπάζα.

Η απομάκρυνσή τους απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τα στενά σημεία δεν επιτρέπουν εύκολη πρόσβαση σε μεγάλα μηχανήματα.

«Δεν θα εμποδίσουν τον τουρισμό»

Παρά τις εικόνες καταστροφής, ο κ. Εξαρχάκος εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την τουριστική κίνηση, καθώς η Μάνη βρίσκεται αυτές τις ημέρες σε πλήρη τουριστική κίνηση.

Όπως ανέφερε, οι προσωρινές παρεμβάσεις που γίνονται στο οδικό δίκτυο έχουν ως στόχο να διασφαλιστεί η μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών, ενώ εκτίμησε ότι τα προβλήματα που παραμένουν δεν θα εμποδίσουν τους επισκέπτες να συνεχίσουν τις διακοπές τους στην περιοχή.

«Σίγουρα χρειάζονται κάποιες μέρες», σημείωσε, εξηγώντας ότι η πλήρης αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές δεν μπορεί να γίνει μέσα σε λίγες ώρες. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, δεν αναμένεται να επηρεαστεί ο προγραμματισμός των τουριστών και των οικογενειών που βρίσκονται στη Μάνη.

Αναγκαία η βοήθεια της Πολιτείας

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας επισήμανε, τέλος, ότι η έκταση του Δήμου και ο μεγάλος αριθμός οικισμών που περιλαμβάνει καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την άμεση αποκατάσταση όλων των ζημιών.

Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, η συνδρομή της Πολιτείας θα είναι απαραίτητη, καθώς η περιοχή αντιμετωπίζει ήδη συσσωρευμένα προβλήματα από προηγούμενα ακραία καιρικά φαινόμενα και παραμένουν ανάγκες που δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί πλήρως.

Η Μάνη επιστρέφει σταδιακά στην καθημερινότητά της, με τα συνεργεία του Δήμου να συνεχίζουν τις εργασίες αποκατάστασης, ενώ το μεγαλύτερο βάρος πέφτει πλέον στην απομάκρυνση των φερτών υλικών και στην αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν τις μεγαλύτερες ζημιές.

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