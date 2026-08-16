Σκάουτινγκ από ΠΑΣΟΚ σε πρώην Συριζαίους που δεν πάνε… Τσίπρα

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Μία κρίσιμη για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ διαδικασία έχουν ξεκινήσει στο ΠΑΣΟΚ εδώ και λίγο καιρό και αναμένεται να την εντείνουν τις επόμενες εβδομάδες.

Είναι η διαδικασία εντοπισμού στελεχών, που έφυγαν μεν από τον ΣΥΡΙΖΑ – ή είναι σε διακριτή απόσταση από αυτόν – αλλά δεν κατευθύνονται, για διάφορους λόγους, προς τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ. Βλέπετε και ο ίδιος ο Τσίπρας δεν είναι πολύ ζεστός να πάρει όλους τους πρώην συντρόφους του, που έχουν μείνει πολιτικά άστεγοι.

Αυτό λοιπόν το ιδιότυπο πολιτικό σκάουτινγκ έχει σκοπό να βρει στελέχη που θα είναι πρόθυμα να… μεταγραφούν τελικά στο… μεγάλο και φιλόξενο σπίτι του ΠΑΣΟΚ.

Και δεν μιλάμε για βουλευτές, αλλά και για μεσαία στελέχη, που μπορούν στις τοπικές κοινωνίες να ενισχύσουν το Κίνημα.

Άργησε λίγο το ΠΑΣΟΚ σε αυτή την κίνηση, αλλά έσω και τώρα η προσέγγιση είναι ενδεδειγμένη…

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