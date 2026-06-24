Σοκ στην Εθνική Ελλάδας: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ανακοίνωσε την αποχώρησή του

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε στις τάξεις του ελληνικού ποδοσφαίρου η απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια να ανακοινώσει την αποχώρησή του από την Εθνική Ελλάδας. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός, με ανάρτησή του, ανέλυσε τους λόγους της απόφασής του.



Ο Κωνσταντέλιας πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη «γαλανόλευκη» στις 24 Μαρτίου του 2023 σε ηλικία 20 ετών και 19 ημερών, όταν πέρασε ως αλλαγή στο τελευταίο ημίωρο στην εκτός έδρας νίκη με 3-0 επί του Γιβραλτάρ για τα προκριματικά του EURO 2024, με προπονητή της Εθνικής τον Γκουστάβο Πογιέτ. Συνολικά πραγματοποίησε 18 εμφανίσεις με τη «γαλανόλευκη», πετυχαίνοντας τέσσερα (4) γκολ και μοιράζοντας δύο (2) ασίστ.

Ήταν εκ των πρωταγωνιστών στην άνοδο της Εθνικής στην Α’ Κατηγορία του UEFA Nations League, ωστόσο θα χάσει, ως φαίνεται, την ευκαιρία να τεθεί αντιμέτωπος απέναντι σε σπουδαίες ομάδες, όπως η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία. Ωστόσο, ο Κωνσταντέλιας δεν ξεκαθαρίζει αν θα επιστρέψει κάποια στιγμή στην Εθνική.

«Μετά από πολλή σκέψη, πήρα την απόφαση να μην είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας. Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένεια μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή.

Θέλω να ευχαριστήσω όλη την Ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία για την τιμή, την υποστήριξη και την αγάπη που μου έδωσαν και συνεχίζουν να μου δίνουν και τον σεβασμό που δείχνουν σε μια προσωπική απόφαση μου.

Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξη μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και τις φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ευχαριστώ όλους για την κατανόηση. Γιάννης Κωνσταντέλιας» είναι χαρακτηριστικά το story του μεσοεπιθετικού του ΠΑΟΚ στο Instagram.

Διαβάστε επίσης:

Μουντιάλ 2026: 2 αγωνιστικές, 48 ματς – Οι ομάδες που προκρίθηκαν ήδη, οι καλύτερες επιθέσεις, οι χειρότερες άμυνες και τα συχνότερα σκορ

Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Τάκης Γκώνιας

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Σκληρή προπόνηση με… έξι σερί τρίποντα μετά το trade στους Μαϊάμι Χιτ (video)