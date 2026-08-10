Skynews: Ο Τζεφ Μπέζος, κοντά σε συμφωνία για την απόκτηση μεριδίου στη Λίβερπουλ

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Ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για την απόκτηση σημαντικού μειοψηφικού ποσοστού στη Λίβερπουλ μέσω επενδυτικής κοινοπραξίας που αναμένεται να αποκτήσει περίπου το ένα τρίτο των μετοχών του αγγλικού συλλόγου.

Η Fenway Sports Group (FSG), η οποία έχει τον έλεγχο της Liverpool από το 2010, φέρεται να προετοιμάζει σχετική ανακοίνωση ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες, αν και δεν αποκλείεται η ολοκλήρωση της συμφωνίας να μετατεθεί για την επόμενη εβδομάδα.

Στην επενδυτική κοινοπραξία συμμετέχει, εκτός από τον Μπέζος, και ο Εντουάρντο Σαβερίν, ένας από τους συνιδρυτές του Facebook. Επικεφαλής της ομάδας είναι ο Αμίτ Μπάτια, γαμπρός του Ινδού δισεκατομμυριούχου Λάκσμι Μίταλ και μέχρι πρόσφατα μέτοχος της Queens Park Rangers.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσοστό που θα αποκτήσει η κοινοπραξία ενδέχεται να ξεπεράσει το 30%, ενώ η συνολική αποτίμηση της Liverpool αναμένεται να αγγίξει τα 6 δισ. δολάρια. Εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί με αυτούς τους όρους, θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην ιστορία του αθλητισμού.

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει στη συνύπαρξη τριών εκ των πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη ως συνιδιοκτητών των «Reds». Η προσωπική περιουσία του Τζεφ Μπέζος εκτιμάται από το Forbes σε περισσότερα από 280 δισ. δολάρια, ενώ εκείνη του Εντουάρντο Σαβερίν ξεπερνά τα 32 δισ. δολάρια.

Η πιθανή είσοδος του Μπέζος στο ποδόσφαιρο αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της αυξανόμενης ελκυστικότητας του αθλητισμού ως επενδυτικής κατηγορίας για τους υπερ-πλούσιους επενδυτές. Παρότι ο ιδρυτής της Amazon δεν είχε μέχρι σήμερα συνδεθεί με κάποια σημαντική επένδυση στο ποδόσφαιρο, η επικείμενη συμφωνία δείχνει το τεράστιο οικονομικό ενδιαφέρον που συγκεντρώνουν πλέον οι κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι.

Ο Σαβερίν, 44 ετών, είχε συμμετάσχει και στο παρελθόν σε προσπάθεια επένδυσης σε κορυφαίο αγγλικό σύλλογο. Το 2022 αποτέλεσε μέλος κοινοπραξίας που κατέθεσε ανεπιτυχή πρόταση για την εξαγορά της Chelsea, κατά τη διαδικασία πώλησης που ακολούθησε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Liverpool κατέκτησε για τελευταία φορά την Premier League τη σεζόν 2024-25, όμως η ομάδα βρίσκεται πλέον σε μια περίοδο αλλαγών. Η αποχώρηση του προπονητή Άρνε Σλοτ και η απώλεια του έμπειρου επιθετικού Μο Σαλάχ έχουν δημιουργήσει ένα νέο τοπίο για τον σύλλογο.

Παρά τις αγωνιστικές εξελίξεις, η πιθανή αποτίμηση της Liverpool στα 6 δισ. δολάρια αποτελεί σημαντική επιτυχία για τη Fenway Sports Group. Η αμερικανική εταιρεία είχε αποκτήσει τον σύλλογο το 2010 έναντι περίπου 300 εκατ. λιρών, σε μια περίοδο κατά την οποία η Liverpool αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Έκτοτε, η FSG έχει καταφέρει να αυξήσει θεαματικά την αξία του συλλόγου, ενώ η διαχείρισή της έχει σε γενικές γραμμές αξιολογηθεί θετικά από τους φίλους της ομάδας. Ωστόσο, οι πρόσφατες αγωνιστικές εξελίξεις και η απόφαση για αλλαγή προπονητή έχουν προκαλέσει προβληματισμό σε μέρος της βάσης των φιλάθλων.

Η είσοδος μιας τόσο ισχυρής επενδυτικής ομάδας αναμένεται, πάντως, να ενισχύσει τις συζητήσεις σχετικά με το μέλλον της ιδιοκτησίας της Liverpool και το ενδεχόμενο οι νέοι επενδυτές να επιδιώξουν, σε βάθος χρόνου, την απόκτηση μεγαλύτερου ή ακόμη και του πλήρους ελέγχου του συλλόγου.

Εκπρόσωπος της FSG είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι επενδυτική κοινοπραξία με επικεφαλής, υπό τη διαχείριση και εκπροσώπηση του Αμίτ Μπάτια είχε εκφράσει ενδιαφέρον για μια «στρατηγική επένδυση μειοψηφικού ποσοστού» στη Liverpool FC.

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