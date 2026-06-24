Γιάννης Αντετοκούνμπο: Σκληρή προπόνηση με… έξι σερί τρίποντα μετά το trade στους Μαϊάμι Χιτ (video)

Στην σκληρή δουλειά, προκειμένου να εμφανιστεί ακόμα πιο δυνατός τη νέα σεζόν στο NBA, συνεχίζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την ανταλλαγή του στους Μαϊάμι Χιτ.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ με ένα story στο instagram έδειξε πως συνεχίζει την εντατική προετοιμασία με ατομικές προπονήσεις, ευστοχώντας μάλιστα σε έξι διαδοχικά τρίποντα.

Υπενθυμίζεται ότι Μιλγουόκι Μπακς και Greek Freak χώρισαν τους δρόμους τους μετά από 13 χρόνια.

Στους Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέγραψε κατά μέσο όρο 24,1 πόντους, 9,9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ ανά αγώνα, ενώ την τελευταία του σεζόν είχε 27,6 πόντους, 9,8 ριμπάουντ και 5,4 ασίστ.

Διαβάστε επίσης:

Μουντιάλ 2026: Πήρε μπρος η Πορτογαλία με «ιστορικό» Ρονάλντο, «κόλλησε» η Αγγλία, στους «32» η Κολομβία, νίκη ελπίδας για Κροατία (videos)

Μουντιάλ 2026: Δια χειρός… Τραμπ το τρόπαιο στον νικητή – Ο Αμερικανός πρόεδρος θα πάει στον τελικό και θα απονείμει το κύπελλο

Μουντιάλ 2026 – Απίστευτοι Νορβηγοί: Ξεσηκώνουν την εξέδρα και κάνουν κουπί στο γήπεδο μετά τη νίκη επί της Σενεγάλης (video)