search
ΤΡΙΤΗ 23.06.2026 22:58
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.06.2026 21:21

Μουντιάλ 2026: Δια χειρός… Τραμπ το τρόπαιο στον νικητή – Ο Αμερικανός πρόεδρος θα πάει στον τελικό και θα απονείμει το κύπελλο

23.06.2026 21:21
trump infantino 09- new

Στην τελετή απονομής του τροπαίου στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα συμμετάσχει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, σε συνέντευξή του στην εκπομπή Fox & Friends.

«Θα είμαστε μαζί με τον πρόεδρο, θα απολαύσουμε τον τελικό και θα απονείμουμε το τρόπαιο στους νικητές, φυσικά, μαζί», δήλωσε ο Ινφαντίνο.

Όταν του ζητήθηκε να διευκρινίσει αν ο ίδιος και ο Τραμπ θα παρουσιάσουν από κοινού το τρόπαιο στον τελικό της 19ης Ιουλίου, που θα διεξαχθεί στο Ίστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ, ο πρόεδρος της FIFA απάντησε:

«Φυσικά. Είμαστε μαζί όλη την ώρα.»

Ο Τραμπ είχε ήδη ξεχωριστή παρουσία στην τελετή απονομής του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων την περασμένη χρονιά, όταν η Τσέλσι επικράτησε της Παρί Σεν Ζερμέν με 3-0 στο ίδιο στάδιο.

Τότε, παρέμεινε πάνω στη σκηνή κατά τη διάρκεια της απονομής, ενώ οι παίκτες της Τσέλσι σήκωναν το τρόπαιο. Αργότερα, το αυθεντικό τρόπαιο εθεάθη στο Οβάλ Γραφείο, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι η αγγλική ομάδα είχε λάβει αντίγραφό του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Athletic, που επικαλείται πηγές της FIFA, ο Ινφαντίνο έχει θέσει ως στόχο να παρακολουθήσει όσο το δυνατόν περισσότερους αγώνες της διοργάνωσης. Μέχρι στιγμής, έχει βρεθεί ακόμη και σε δύο αναμετρήσεις την ίδια ημέρα.

Αντίθετα, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει παρακολουθήσει μέχρι στιγμής κανέναν αγώνα του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, ωστόσο αναμένεται να δώσει το «παρών» στον μεγάλο τελικό και να συμμετάσχει στην απονομή του τροπαίου στους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές.

Διαβάστε επίσης:

Μουντιάλ 2026: Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν 3-0 – Live ο αγώνας στο Χιούστον

Μουντιάλ 2026 – Απίστευτοι Νορβηγοί: Ξεσηκώνουν την εξέδρα και κάνουν κουπί στο γήπεδο μετά τη νίκη επί της Σενεγάλης (video)

Μουντιάλ 2026: Ποιες χώρες έχουν ήδη προκριθεί στην επόμενο γύρο, ποιες… ετοιμάζουν βαλίτσες, ποιες ελπίζουν





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
germania
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Αστυνομικοί πυροβόλησαν άνδρα που τους επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο (Video)

putin
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας

pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Κερατέα: Χειροπέδες σε 43χρονη για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση

ASTHENOFORO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκροί δύο λουόμενοι σε παραλίες της Πιερίας και της Θάσου

police-car-lights
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Συμμορίες ανηλίκων απειλούν με μαχαίρια και καδρόνια άλλα παιδιά – Βίντεο-ντοκουμέντο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aktes mesogeiakes 2
TRAVEL

Οι Έλληνες εγκαταλείπουν τα νησιά μας; Όταν η Ιταλία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο γίνονται φθηνότεροι προορισμοί

ethniki-odos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα ύψη το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, διαρκείς παρεμβάσεις της τροχαίας για παράνομες χρήσεις της ΛΕΑ

stamatopoulos_liagkas_fipster
LIFESTYLE

Σταματόπουλος για Λιάγκα: «Αυτό που έκανε είναι ό,τι πιο χυδαίο έχω δει τα τελευταία χρόνια σε live εκπομπή»

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Νέο σαφάρι ελέγχων σε μισθωτούς και συνταξιούχους – Ποιοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους

kargiotis_ikonostasi
ΕΛΛΑΔΑ

Απομακρύνθηκε το μνημείο για τον Αντώνη Καρυώτη στον Πειραιά - Έρευνα ζητά ο Βασίλης Κικίλιας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.06.2026 22:58
germania
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Αστυνομικοί πυροβόλησαν άνδρα που τους επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο (Video)

putin
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας

pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Κερατέα: Χειροπέδες σε 43χρονη για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση

1 / 3