Μουντιάλ 2026 – Απίστευτοι Νορβηγοί: Ξεσηκώνουν την εξέδρα και κάνουν κουπί στο γήπεδο μετά τη νίκη επί της Σενεγάλης (video)

Με την ψυχή της πανηγύρισε η ομάδα της Νορβηγίας, τη νίκη με 3-2 επί της Σενεγάλης που της δίνει παράλληλα και την πρόκριση στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026.

Μετά το τέλος του αγώνα οι Σκανδιναβοί μας χάρισαν τρομερές εικόνες, καθώς πανηγύρισαν μαζί με τους οπαδούς τους κάνοντας κουπί!

Πρωταγωνιστής ήταν ο Μάρτιν Όντεγκααρντ, ο οποίος ανέλαβε χρέη οργανωτή με το τύμπανο, με τους συμπαίκτες του αλλά και μέλη του τεχνικού επιτελείου να συμμετέχουν.

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