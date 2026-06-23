Μουντιάλ 2026: Νέος θόρυβος για τη διαιτησία υπέρ της Αργεντινής – Η κόκκινη κάρτα που χαρίστηκε στον Λαουτάρο και το φάουλ πριν το 1-0

Στην πρεμιέρα, στο παιχνίδι της Αργεντινής με την Αλγερία ήταν ένα άσχημο χτύπημα που έδωσε από πίσω με τις τάπες σε αντίπαλό του ο Λιονέλ Μέσι και έμεινε ατιμώρητο.

Και στο χθεσινό ματς με αντίπαλο την Αυστρία, η διαιτησία έδωσε δύο σοβαρές αφορμές για να ανακυκλωθεί και να ενισχυθεί η συζήτηση περί ευνοϊκής μεταχείρισης των παγκόσμιων πρωταθλητών από την ΦΙΦΑ.

Με τούτα και με εκείνα, αρχίζουν να πέφτουν σκιές πάνω από τη διοργάνωση και η προσοχή πολλών πέφτει στο πώς σφυρίζουν οι διαιτητές την Αργεντινή.

Η μία απόφαση είναι ένα χτύπημα από τον Λαουτάρο Μαρτίνες σε αντίπαλο και με τρόπο που δύσκολα δεν δίνεται κόκκινη κάρτα. Σε τούτη την περίπτωση δεν τιμωρήθηκε καν με φάουλ η φάση.

Acá el video que la FIFA anda borrando y que debió ser la expulsión de Lautaro Martínez.

¿Para quien trabaja la FIFA ? pic.twitter.com/jPiqqBMLpe — The Real Mr. Hitchcock (@mrhitchcok) June 22, 2026

L’arbitrage de cette coupe du monde risque encore de tellement fausser le jeu avec des décisions qui influent carrément sur les résultats de certains matchs. Les règles semblent ne pas être les mêmes pour toutes les équipes. C’est tellement grotesque à ce niveau de duplicité.… June 22, 2026

Η άλλη απόφαση αφορά στο πρώτο γκολ της Αργεντινής, με την καταγγελία να λέει πως προηγήθηκε καθαρό φάουλ των Μπιανκοσελέστε, που όμως δεν δόθηκε υπέρ των Αυστριακών με αποτέλεσμα να εξελιχθεί η φάση και να γίνει το 1-0.

🚨🚨 بيتر شمايكل



“ هدف الأرجنتين لا يجب ان يُحتسب كان هناك خطأ واضح للاعب النمسا ولكن حكم الـVAR لم يتدخل “



– فضيحة pic.twitter.com/f1YGrfhh7Y June 22, 2026

RIGGED 🚨🚨 It’s a cleaaar foul by Mac Allister before the goal !!!!!!!! pic.twitter.com/owmUlna6XS June 22, 2026

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