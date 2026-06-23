Μουντιάλ 2026: Νέος θόρυβος για τη διαιτησία υπέρ της Αργεντινής – Η κόκκινη κάρτα που χαρίστηκε στον Λαουτάρο και το φάουλ πριν το 1-0

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Στην πρεμιέρα, στο παιχνίδι της Αργεντινής με την Αλγερία ήταν ένα άσχημο χτύπημα που έδωσε από πίσω με τις τάπες σε αντίπαλό του ο Λιονέλ Μέσι και έμεινε ατιμώρητο.
Και στο χθεσινό ματς με αντίπαλο την Αυστρία, η διαιτησία έδωσε δύο σοβαρές αφορμές για να ανακυκλωθεί και να ενισχυθεί η συζήτηση περί ευνοϊκής μεταχείρισης των παγκόσμιων πρωταθλητών από την ΦΙΦΑ.
Με τούτα και με εκείνα, αρχίζουν να πέφτουν σκιές πάνω από τη διοργάνωση και η προσοχή πολλών πέφτει στο πώς σφυρίζουν οι διαιτητές την Αργεντινή.
Η μία απόφαση είναι ένα χτύπημα από τον Λαουτάρο Μαρτίνες σε αντίπαλο και με τρόπο που δύσκολα δεν δίνεται κόκκινη κάρτα. Σε τούτη την περίπτωση δεν τιμωρήθηκε καν με φάουλ η φάση.
Η άλλη απόφαση αφορά στο πρώτο γκολ της Αργεντινής, με την καταγγελία να λέει πως προηγήθηκε καθαρό φάουλ των Μπιανκοσελέστε, που όμως δεν δόθηκε υπέρ των Αυστριακών με αποτέλεσμα να εξελιχθεί η φάση και να γίνει το 1-0.
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