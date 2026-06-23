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23.06.2026 09:40

Μέσι ή Ρονάλντο: Η απάντηση δίνεται και με… πολιτικά κριτήρια – Ποιον προτιμούν οι Αριστεροί, ποιον επιλέγουν οι Δεξιοί

23.06.2026 09:40
mesi ronaldo

Για χρόνια η συζήτηση γύρω από τον Λιονέλ Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο έμοιαζε αμιγώς ποδοσφαιρική. Ποιος είναι καλύτερος; Ποιος έχει μεγαλύτερο ταλέντο; Ποιος πέτυχε περισσότερα; Ποιος αξίζει τον τίτλο του κορυφαίου όλων των εποχών;

Μια νέα διεθνής έρευνα, ωστόσο, έρχεται να δώσει μια απρόσμενη διάσταση σε αυτή την ατέρμονη αντιπαράθεση. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Social Science Research Network (SSRN), η προτίμηση ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιρικούς θρύλους δεν φαίνεται να εξηγείται μόνο από αθλητικά κριτήρια. Αντιθέτως, συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με την πολιτική ιδεολογία των φιλάθλων.

Η έρευνα, που βασίστηκε σε δείγμα 10.661 ατόμων από 26 χώρες και έξι ηπείρους, κατέληξε σε ένα εντυπωσιακό συμπέρασμα: οι πιο φιλελεύθεροι, προοδευτικοί ή κεντροαριστεροί πολίτες τείνουν να προτιμούν τον Λιονέλ Μέσι, ενώ οι πιο συντηρητικοί και δεξιοί επιλέγουν συχνότερα τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Και το ακόμη πιο ενδιαφέρον; Η πολιτική τοποθέτηση αποδείχθηκε ισχυρότερος παράγοντας πρόβλεψης από την ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα ή ακόμη και το πόσο φανατικά παρακολουθεί κάποιος ποδόσφαιρο.

Ο «ταπεινός ιδιοφυής» απέναντι στον «αυτοδημιούργητο νικητή»

Οι ερευνητές δεν υποστηρίζουν ότι ο Μέσι είναι αριστερός ή ο Ρονάλντο δεξιός. Υποστηρίζουν όμως ότι οι δύο σταρ συμβολίζουν διαφορετικά πρότυπα επιτυχίας στα μάτια εκατομμυρίων ανθρώπων.

Ο Μέσι εμφανίζεται ως ο ήρεμος, χαμηλών τόνων ιδιοφυής. Ο άνθρωπος που μεγάλωσε σε μια εργατική γειτονιά του Ροζάριο, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας στην παιδική του ηλικία και κατέκτησε τον κόσμο χωρίς να μετατρέψει ποτέ την προσωπικότητά του σε μόνιμο σόου.

Για πολλούς θαυμαστές του, εκπροσωπεί την έννοια του φυσικού ταλέντου, της συλλογικότητας, της δημιουργίας και της έμπνευσης.

Από την άλλη πλευρά, ο Ρονάλντο προβάλλεται ως η απόλυτη ενσάρκωση της ατομικής προσπάθειας. Ο ποδοσφαιριστής που έφτασε στην κορυφή μέσα από ακραία πειθαρχία, καθημερινή δουλειά, φιλοδοξία και αδιάκοπη αυτοβελτίωση.

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί υποστηρικτές του βλέπουν σε αυτόν το πρότυπο του ανθρώπου που χτίζει μόνος του την επιτυχία του, ξεπερνώντας εμπόδια μέσω της προσωπικής θέλησης και όχι μόνο χάρη στο φυσικό χάρισμα.

Η έρευνα ουσιαστικά δείχνει ότι πίσω από την επιλογή «Μέσι ή Ρονάλντο» κρύβονται συχνά διαφορετικές αντιλήψεις για το τι σημαίνει επιτυχία, κοινωνική ανέλιξη και προσωπική αξία.

Τι λένε τα ευρήματα για τις νέες γενιές

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της μελέτης είναι ότι το ιδεολογικό χάσμα εμφανίζεται πολύ πιο έντονο στους νεότερους ανθρώπους.

Στις μεγαλύτερες ηλικίες η προτίμηση προς τον Μέσι ή τον Ρονάλντο μοιάζει να είναι περισσότερο αθλητική. Αντίθετα, οι νεότερες γενιές φαίνεται να συνδέουν πιο εύκολα δημόσια πρόσωπα με πολιτισμικές, κοινωνικές και πολιτικές αξίες.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι άτομα με πιο αυταρχικές αντιλήψεις είχαν αυξημένη πιθανότητα να προτιμούν τον Ρονάλντο, ενώ όσοι εμφάνιζαν υψηλότερες επιδόσεις σε τεστ «γνωστικής αντανάκλασης» έτειναν ελαφρώς προς τον Μέσι.

Παράλληλα, όσοι καταναλώνουν περισσότερη ενημέρωση και περιεχόμενο μέσω σύντομων βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα –TikTok, Reels και παρόμοιες πλατφόρμες– εμφανίζονταν συχνότερα στο στρατόπεδο του Πορτογάλου αστέρα.

Τα συμπεράσματα αυτά δεν σημαίνουν φυσικά ότι κάθε αριστερός υποστηρίζει τον Μέσι ή κάθε δεξιός τον Ρονάλντο. Οι ίδιοι οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι πρόκειται για στατιστικές τάσεις και όχι για απόλυτους κανόνες.

Ωστόσο, η έρευνα αναδεικνύει κάτι πολύ ευρύτερο: ότι στον 21ο αιώνα ακόμη και οι ποδοσφαιρικοί ήρωες λειτουργούν ως πολιτισμικά σύμβολα πάνω στα οποία οι κοινωνίες προβάλλουν τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τις ιδεολογικές τους προτιμήσεις.

Ίσως τελικά η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στον Μέσι και τον Ρονάλντο να μην βρίσκεται στα γκολ, στις Χρυσές Μπάλες ή στα τρόπαια. Ίσως να βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο εκατομμύρια άνθρωποι βλέπουν τον εαυτό τους μέσα από αυτούς.

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