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22.06.2026 20:52

Λιονέλ Μέσι: Έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ

22.06.2026 20:52
messi

Ο σταρ της Αργεντινής, Λιονέλ Μέσι, σημείωσε νέο ρεκόρ για τα γκολ που σημειώθηκαν στην καριέρα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών, καταγράφοντας το 17ο γκολ του στο Παγκόσμιο Κύπελλο εναντίον της Αυστρίας τη Δευτέρα.

Ο Μέσι σκόραρε το γκολ που κατέρριψε το ρεκόρ στο 38ο λεπτό, αποκρούοντας ένα σουτ με το αριστερό πόδι σε πάσα του Φακούντο Μεντίνα. Ο Μέσι είχε την ευκαιρία να σπάσει το ρεκόρ πολύ νωρίτερα στον αγώνα, αλλά έχασε ένα πέναλτι στο ένατο λεπτό.

Ο Μέσι, ο οποίος γίνεται 39 ετών αυτή την εβδομάδα, μπήκε σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο με 13 γκολ στην καριέρα του σε πέντε διοργανώσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σκόραρε χατ τρικ στον εναρκτήριο αγώνα της ομάδας εναντίον της Αλγερίας, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ των 16 του Γερμανού Μίροσλαβ Κλόζε, πριν θέσει νέο ρεκόρ τη Δευτέρα.

Η καριέρα του Μέσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκίνησε το 2006, όταν σκόραρε μόνο το δεύτερο γκολ του για την Αργεντινή εναντίον της Σερβίας και του Μαυροβουνίου.

Αφού δεν κατάφερε να σκοράρει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010, ο Μέσι σκόραρε τέσσερις φορές στο τουρνουά του 2014 στη Βραζιλία.

Ο Μέσι σκόραρε μόνο μία φορά ακόμα στο Κύπελλο του 2018 πριν από την αξιοσημείωτη εμφάνισή του το 2022. Ο Μέσι σκόραρε επτά φορές για την Αργεντινή κατά τη διάρκεια της πορείας της χώρας προς το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ, συμπεριλαμβανομένων δύο στον τελικό σε μια νίκη επί της Γαλλίας.

Το ρεκόρ του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι ένα ακόμη επίτευγμα στην πλούσια καριέρα του Μέσι.

Εκτός από το να σκοράρει τα περισσότερα γκολ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Μέσι έχει κερδίσει περισσότερα βραβεία Ballon d’Or (οκτώ) από οποιονδήποτε άλλο παίκτη στην ιστορία. Κατέχει επίσης τα ρεκόρ για τα περισσότερα γκολ που σημειώθηκαν σε ένα ημερολογιακό έτος (91 το 2012), τα περισσότερα γκολ που σημειώθηκαν για έναν μόνο σύλλογο (672 για την Μπαρτσελόνα) και τα περισσότερα γκολ στην ιστορία της La Liga (474).

Με την εμφάνισή του εναντίον της Αλγερίας, ο Μέσι έγινε επίσης ο πρώτος παίκτης που αγωνίστηκε σε έξι Παγκόσμια Κύπελλα, ένα επίτευγμα που ισοφαρίστηκε από τον μακροχρόνιο αντίπαλό του, Κριστιάνο Ρονάλντο, αργότερα στο τουρνουά.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 22.06.2026 22:09
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