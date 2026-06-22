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22.06.2026 20:20

Μουντιάλ 2026: Αργεντινή – Αυστρία 0-0 – Live η αναμέτρηση στο Ντάλας

22.06.2026 20:20
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Για πρώτη φορά στην ιστορία τους Αργεντινή και Αυστρία βρίσκονται αντιμέτωπες σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς οι δύο αναμετρήσεις που έχουν στο παρελθόν είχαν φιλικό χαρακτήρα.

Η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή προέρχεται από το 3-0 επί της Αλγερίας και το χατ τρικ του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος θέλει ένα γκολ ακόμη για να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ.

Live η εξέλιξη του σκορ:

Πέναλτι και ευκαιρία για τον Μέσι να γίνει πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ. Πολύ κακό πέναλτι για τον Αργεντινό σταρ, αρκετά άουτ

1′ Σέντρα στο ματς

Οι ενδεκάδες

Αργεντινή: Εμιλιάνο Μαρτίνες, Λισάντρο Μαρτίνες, Ρομέρο, Μεδίνα, Μολίνα, Ντε Πολ, Μακάλιστερ, Φερνάντες, Μέσι, Αλμάδα, Λαουτάρο Μαρτίνες

Αυστρία: Αλεξάντερ Σλάγκερ, Ντάνσο, Πος, Αλάμπα, Τσαβέρ Σλάγκερ, Σέιβαλντ, Σάμπιτσερ, Σμιντ, Λάιμερ, Γουάνερ, Γκρέγκοριτς

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