Μουντιάλ 2026: Ποιες χώρες έχουν ήδη προκριθεί στην επόμενο γύρο, ποιες… ετοιμάζουν βαλίτσες, ποιες ελπίζουν

Μπορεί η πρώτη φάση του Μουντιάλ 2026 να μην έχει καν ολοκληρωθεί, ωστόσο, ήδη κάποιες χώρες ετοιμάζονται για τον επόμενο γύρο, ενώ κάποιες άλλες ετοιμάζουν… βαλίτσες επιστροφής, καθώς οι ελπίδες τους για πρόκριση είναι κοντά στο μηδέν.

Κατ’ αρχάς, οι κερδισμένοι: οι συνδιογρανώτριες ΗΠΑ και Μεξικό, μαζί με Γερμανία, Γαλλία, Αργεντινή και Νορβηγία έχουν πετύχει από δύο νίκες και έχουν «καθαρίσει» την πρόκριση στους «32». Από την άλλη, Αϊτή, Τουρκία, Τυνησία και Ιορδανία έχουν από δύο ήττες και με βάση τους ομίλους τους… δεν περνούν με τίποτα, οπότε με το τέλος της πρώτης φάσης προφανώς θα εγκαταλείψουν την αμερικανική ήπειρο.

Το ενδιαφέρον, πλέον, επικεντρώνεται στους δεύτερους και, κυρίως στους 8 καλύτερους τρίτους, καθώς, σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, ακόμα και με τρεις βαθμούς και από ένα γκολ και πάνω διαφορά μπορούν κάλλιστα να περάσουν στη φάση των 32. Αντιθέτως, πρακτικά αδύνατον είναι να περάσουν με δύο βαθμούς, ειδικά αν ο… ισολογισμός στα γκολ είναι αρνητικός.

Εν πάση περιπτώσει, η συνέχεια στο Παγκόσμιο Κύπελλο αναμένεται συναρπαστική.

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