Μουντιάλ 2026: Πήρε μπρος η Πορτογαλία με «ιστορικό» Ρονάλντο, «κόλλησε» η Αγγλία, στους «32» η Κολομβία, νίκη ελπίδας για Κροατία (videos)

Η εντυπωσιακή επιστροφή του Κριστιάνο Ρονάλντο τράβηξε όλα τα φώτα στα χθεσινά παιχνίδια του Μουντιάλ 2026, με τα οποία ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική στον 11ο και τον 12ο Όμιλο.

Στον 11ο όμιλο, η Πορτογαλία έκανε «πάρτι» και συνέτριψε το Ουζμπεκιστάν με 5-0, ενώ η Κολομβία νίκησε με 1-0 τη Λ.Δ του Κονγκό 1-0 και πέρασε στους «32».

Στον 12ο Όμιλο, Αγγλία και Γκάνα έμειναν στο 0-0 και η Κροατία λύγισε με 1-0 τον Παναμά και μπήκε ξανά στη μάχη της πρόκρισης.

Πλέον, από σήμερα (24/6) ξεκινάει η τρίτη και τελευταία αγωνιστική που θα καθορίσει ποιες ομάδες θα προχωρήσουν στη φάση των «32» και ποιες θα αποχωρήσουν πρόωρα από τη διοργάνωση.

Το μενού περιλαμβάνει έξι ματς των τριών πρώτων ομίλων. Η… σέντρα του σημερινού προγράμματος γίνεται με τα δύο ματς του δευτέρου ομίλου.

Την Τετάρτη (24/6, 22:00) θα παίξουν Ελβετία – Καναδάς (ΕΡΤ2 Σπορ, Βανκούβερ) και Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Κατάρ (ΕΡΤ1, Σιάτλ). Ο αγώνας Ελβετία-Καναδάς θα κρίνει την πρωτιά καθώς οι δυο ομάδες έχουν από τέσσερις βαθμούς ενώ και οι δυο προέρχονται από ευρείας έκτασης νίκες, η Ελβετία νίκησε 4-1 τη Βοσνία και ο Καναδάς 6-0 το Κατάρ. Στο άλλο ματς Βοσνία/Ερζεγοβίνη και Κατάρ ψάχνουν τη νίκη για να προκριθούν ως μια από τις καλύτερες τρίτες.

Θα ακολουθήσουν οι αναμετρήσεις για τον τρίτο όμιλο. Την Πέμπτη (25/6, 01:00) παίζουν Μαρόκο-Αϊτή (ΕΡΤ1, Ατλάντα) και Σκωτία-Βραζιλία (ΕΡΤ2 Σπορ, Μαϊάμι). Αν το Μαρόκο νικήσει την αδιάφορη Αϊτή και δεν νικήσει η Βραζιλία, τότε παίρνει την πρώτη θέση του ομίλου. Αν δεν νικήσει η Σκωτία, παίρνει τη 2η θέση, ακόμη και αν χάσει.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και δυο αναμετρήσεις της τρίτης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου. Την Πέμπτη (25/6. 04:00) θα παίξουν Νότια Αφρική-Νότια Κορέα (ΕΡΤ1, Μαϊάμι) και Τσεχία-Μεξικό (ΕΡΤ2 Σπορ/Μέξικο Σίτι). Το Μεξικό προκρίθηκε ήδη στη φάση των «32», όμως παίζεται τόσο η δεύτερη όσο και η τρίτη θέση.

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Η Πορτογαλία έκανε φύλλο και φτερό το Ουζμπεκιστάν με 5-0

Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να «απαντάει» στους επικριτές του με δύο γκολ (6’, 39’) που τον οδήγησαν σε άλλο ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ, καθώς έχει σκοράρει και στα 6 Παγκόσμια Κύπελλα που συμμετείχε- η Πορτογαλία συνέτριψε το Ουζμπεκιστάν με 5-0 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 11ου Ομίλου.

Οι Ίβηρες «καθάρισαν» το ματς πριν φτάσει στο 20λεπτο, με το γκολ του CR7 στο 6’ (τρομερό τελείωμα από σέντρα του Κανσέλο) και το απευθείας φάουλ του Μέντες στο 17’. Στο 39’ ο Ρονάλντο με πλασέ από ασίστ του Μπρούνο Φερνάντες έκανε το 3-0, για να ακολουθήσουν άλλα δύο πορτογαλικά τέρματα με το αυτογκόλ του Νεμάτοφ (60’) και την «οβίδα» του Λεάο (87’).

Αγγλία και Γκάνα «κόλλησαν» στο 0-0

Η Αγγλία δεν μπόρεσε να διασπάσει το αμυντικό τείχος της Γκάνας κι έτσι οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0 στη Βοστώνη, στη 2η αγωνιστική του 12ου ομίλου. Έτσι, παραμένουν μαζί στην κορυφή με 4 βαθμούς που λογικά θα τους είναι αρκετοί για την πρόκριση στους «32», ενώ η πρωτιά θα κριθεί στην τελευταία αγωνιστική.

Ανώτερη σε όλο το διάστημα του αγώνα η ομάδα του Τόμας Τούχελ, αναλώθηκε όμως σε «φλύαρο» ποδόσφαιρο και έφτασε μια «ανάσα» από τη νίκη στο 86΄ όταν ο Ο’Ράιλι με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Κέιν αστόχησε προ της ανυπεράσπιστης εστίας.

Η Κροατία λύγισε με 1-0 τον Παναμά

Η Κροατία, μετά την ήττα της πρεμιέρας από την Αγγλία, έπαιζε με την «πλάτη στον τοίχο» απέναντι στον Παναμά. Εστω και δύσκολα, η ομάδα του Ζλάτκο Ντάλιτς πήρε τη νίκη που τόσο ήθελε με 1-0, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 12ου ομίλου και μπήκε για τα καλά στο παιχνίδι της πρόκρισης.

Αντίθετα, η δεύτερη ήττα για το συγκρότημα του Τόμας Κρίστιανσεν ήταν καταδικαστική, καθώς αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά.

Ο Παναμάς όχι απλά στάθηκε αξιοπρεπώς στον αγωνιστικό χώρο στο πρώτο 45λεπτο, απέναντι στο φαβορί, Κροατία, αλλά βάσει της εικόνας του ματς ήταν η ομάδα που θα μπορούσε να μπει με προβάδισμα στ’ αποδυτήρια.

Με την έναρξη του β’ μέρους ο Ντάλιτς έριξε στο ματς τους Κράμαριτς, Μπούντιμιρ και λίγα λεπτά αργότερα δικαιώθηκε. Από τη χαμηλή σέντρα του Στάνισιτς στο 54′ ο Μπούντιμιρ σε άδεια εστία άνοιξε το σκορ για την Κροατία, με το 1-0 να μένει μέχρι το τελικό σφύριγμα.

Κολομβία – Λ.Δ Κονγκό 1-0: Στους «32» η χώρα του Κολόμβου

Η Κολομβία έκανε το 2/2 και τσέκαρε εισιτήριο για τα νοκ άουτ! Η χώρα του Κολόμβου έκαμψε την αντίσταση του Κονγκό με τον Μουνιός στο 76ο λεπτό (1-0) και θα παίξει για την πρωτιά του 11ου ομίλου απέναντι στην Πορτογαλία (4 βαθμούς) του Κριστιάνο Ρονάλντο. Στον έναν βαθμό έμεινε η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό που ελπίζει, ουραγός δίχως βαθμό το Ουζμπεκιστάν.

Το 0-0 του πρώτου ημιχρόνου είναι πλασματική εικόνα, αφού το παιχνίδι είχε πολλές ευκαιρίες, φρενήρη ρυθμό και ένταση.

Στο δεύτερο μέρος, η Κολομβία μπήκε και πάλι δυνατά και τελικά χαμογέλασε με τον Μουνιός στο 76′. Ο αμυντικός της Κρίσταλ Πάλας σκόραρε για δεύτερο σερί ματς και έστειλε τη χώρα του στους «32». Με σουτ από τη δεξιά πλευρά της περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μετά την ασίστ του Κιντέρο.

Το 1-0 ήταν το τελικό σκορ και οι Καφετέρος θα παίξουν με την Πορτογαλία για την πρωτιά του ομίλου. Το Κονγκό είναι τρίτο και ακόμη… ελπίζει.

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