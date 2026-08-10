Κορυφαίες, τουριστικές διακρίσεις για την Ελλάδα – Τα δύο βραβεία που απέσπασε σε διαγωνισμούς των ΗΠΑ

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Κορυφαίες διακρίσεις απέσπασε η Ελλάδα για μία ακόμα χρονιά στην ιδιαίτερα απαιτητική τουριστική αγορά των ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας πως παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους ευρωπαϊκούς προορισμούς για τους Αμερικανούς τουρίστες, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΤ.
Συγκεκριμένα, αναδείχθηκε:
Και οι δύο διαγωνισμοί επιβραβεύουν κάθε χρόνο τους κορυφαίους σε πληθώρα κατηγοριών που συνδέονται με τα ταξίδια, όπως: αστικοί, γαστρονομικοί ή οικογενειακοί προορισμοί, αεροδρόμια, αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχειακές αλυσίδες, εταιρείες κρουαζιέρας, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, πιστωτικές κάρτες, θεματικά πάρκα και πάρκα ψυχαγωγίας, κ.ά.
Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα σε κάθε κατηγορία προκύπτουν μετά από πολύμηνη διαδικτυακή ψηφοφορία ανοιχτού τύπου, που διεξάγεται μεταξύ των χιλιάδων αναγνωστών των site trazeetravel.com και whereverfamily.com, αντίστοιχα, της αμερικανικής εκδοτικής εταιρείας FXExpress Publications.
Η τελετή απονομής των φετινών The Trazees και Wherever Awards πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 στο Σικάγο.
Τα ελληνικά βραβεία παρέλαβε ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Βόρειας Αμερικής, Κωνσταντίνος Χαροκόπος.
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