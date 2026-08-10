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10.08.2026 12:57

Υπό έλεγχο η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής – Κάηκε μία αποθήκη, ζημιές σε πτηνοτροφική μονάδα (videos)

10.08.2026 12:57
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Πηγή: Πυροπροστασια Δασων Λαυρεωτικης

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Υπό έλεγχο είναι πλέον η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής, καθώς υπάρχουν μόνο ορισμένα καπνογόνα σημεία, τα οποία ωστόσο κρατούν τις δυνάμεις πυρόσβεσης σε εγρήγορση λόγω των ισχυρών ανέμων.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, περίπου στις 08:00.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της πυροσβεστικής, οι φλόγες έχουν προκαλέσει ζημιές σε δύο επιχειρήσεις στις παρυφές του οικισμού Άγιος Στυλιανός, κάτι που θα αποτιμηθεί μετά την κατάσβεση.

Από την φωτιά μια αποθήκη εργοστασίου κάηκε ολοσχερώς, ενώ μια πτηνοτροφική μονάδα έχει υποστεί ζημιές.

Στην περιοχή μετέβη και ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς όπου ενημερώνεται από τους πυροσβέστες για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Στο σημείο παραμένουν 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, και 42 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών).

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Μήνυμα του 112 και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λίγο μετά τις 08:00 το πρωί ήχησε και το 112 ενημερώνοντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα εστάλη νέο μήνυμα, με το οποίο όσοι βρίσκονταν στην περιοχή του Αγίου Στυλιανού καλούνταν να απομακρυνθούν.

Το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στη περιοχή Αγίου Στυλιανού Κουβαρά της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής απομακρυνθείτε προς Καλύβια Θορικού. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Λόγω της πυρκαγιάς, η Τροχαία έχει προχωρήσει στις κάτωθι εκτροπές κυκλοφορίας:

  • Επί της Λ. Σουνίου από το ύψος της Λ. Λαυρίου, ρεύμα προς Αγ. Στυλιανού.
  • Επί της Ελ. Βενιζέλου από το ύψος της οδού Αγ. Γεωργίου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς και πλέον στο μέτωπο επιχειρούν 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 42 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία, που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών).

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ.

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