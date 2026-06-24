Μουντιάλ 2026: 2 αγωνιστικές, 48 ματς – Οι ομάδες που προκρίθηκαν ήδη, οι καλύτερες επιθέσεις, οι χειρότερες άμυνες και τα συχνότερα σκορ

Με συμπληρωμένες τις δύο πρώτες αγωνιστικές και με 48 αγώνες να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο μουντιάλ, το συμπέρασμα είναι πως η διοργάνωση δεν βγάζει μάτια – ακόμα -, αλλά δεν είναι κι αδιάφορη. Σαν την Τότεναμ που λέει και ο Κόλιν Φάρελ, στην ταινία «Αποστολή στη Μπριζ».

Κοινώς, το «γίγα» μουντιάλ «βλέπεται» και πάντως αξίζει σε κάποιες περιπτώσεις να ξενυχτήσει κάποιος για να δει ορισμένα ματς – σε κάποια άλλα βοηθάει να κοιμηθεί όποιος έχει πρόβλημα και δεν θέλει να καταφύγει σε βαλεριάνα και μελατονίνη, να τα λέμε κι αυτά.

Πρόκειται για ένα μουντιάλ με πολλές διαφορές ανάμεσα στις ομάδες, καθώς κάποιες έχουν κάνει επίδειξη δύναμης και κάποιες άλλες, όχι μόνο δεν έχουν πάρει βαθμό, αλλά δεν πέτυχαν καν γκολ – και δεν είναι λίγες αυτές.

Οι προκρίσεις και οι αποκλεισμοί

Προφανώς η συμμετοχή 48 ομάδων τα έχει αυτά. Το κοινό να αυξάνει, σκέφτεται η ΦΙΦΑ, κι από κει μετά δεν πειράζει που πολλοί αγώνες δεν έχουν κανένα σασπένς για το αποτέλεσμα.

Από τις ομάδες λοιπόν που εμφανίστηκαν στα γήπεδα του μουντιάλ, οι 7 έχουν ήδη προκριθεί για την επόμενη φάση και μαθηματικά – αρκετές ακόμα είναι σχεδόν εξασφαλισμένες βέβαια, αλλά μετράμε προς το παρόν τις δεδομένες: Μεξικό, ΗΠΑ, Αργεντινή, Γερμανία, Κολομβία, Γαλλία, Νορβηγία.

Κάποιες ομάδες πρέπει να θεωρούνται πάντως σχεδόν καταδικασμένες και με απειροελάχιστες πιθανότητες να περάσουν στην επόμενη φάση (θα αποκλειστούν 16 από τους ομίλους), με κύριες υποψήφιες αυτές που δεν έχουν πάρει καν βαθμό ακόμα. Ήτοι: Τυνησία, Αϊτή, Ιράκ, Σενεγάλη, Ουζμπεκιστάν, Παναμάς, Ιορδανία, Τουρκία.

140 γκολ – τα πιο συχνά σκορ και οι ομαδικές επιδόσεις

Έχουν επιτευχθεί 140 γκολ (2,91 ανά παιχνίδι), που είναι ένας μάλλον μέτριος (όχι όμως κακός) απολογισμός για τη φάση των ομίλων και ειδικά στις δύο πρώτες αγωνιστικές.

που είναι ένας μάλλον μέτριος (όχι όμως κακός) απολογισμός για τη φάση των ομίλων και ειδικά στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Το συχνότερο βέβαια σκορ που απαντάται είναι το 1-0 (8 φορές) και το 1-1 (7 φορές), ενώ το 0-0, το 2-0 και το 3-1 έχουν προκύψει από 4 φορές το καθένα.

και το 1-1 (7 φορές), ενώ το 0-0, το 2-0 και το 3-1 έχουν προκύψει από 4 φορές το καθένα. Στην παραγωγικότητα έχουν βοηθήσει το 4-1 που ήρθε 3 φορές και το 5-1, άλλες δύο.

Ο πιο παραγωγικός όμιλος είναι αυτός της Ολλανδίας, της Σουηδίας και της Ιαπωνίας με 20 γκολ.

Ο αμέσως επόμενος με 17 γκολ, της Γαλλίας και της Νορβηγίας, ενώ ακολουθεί του Καναδά και της Ελβετίας με 15.

Ο όμιλος της Κολομβίας και της Πορτογαλίας, αλλά και εκείνος της Γερμανίας βγάζουν την… υποχρέωση αξιοπρεπώς, με 12 γκολ έκαστος (αν και η επίδοση του τελευταίου οφείλεται στα 9 γκολ που έχει πετύχει η Γερμανία).

Η ντροπή του μουντιάλ είναι ο όμιλος της Βραζιλίας (θα κοκκίνιζαν τα ιερά τέρατα της Σελεσάο) και του Μαρόκο με μόλις 7 γκολ σε 4 αγώνες – αυτοί βλέπουν δίχτυα, όπως το ΠΑΣΟΚ τις εκλογικές νίκες, σπάνια δηλαδή.

(θα κοκκίνιζαν τα ιερά τέρατα της Σελεσάο) και του Μαρόκο με μόλις 7 γκολ σε 4 αγώνες – αυτοί βλέπουν δίχτυα, όπως το ΠΑΣΟΚ τις εκλογικές νίκες, σπάνια δηλαδή. Οι άλλοι όμιλοι με την τσιγκουνιά στα γκολ είναι εκείνος του Μεξικού και της Νότιας Κορέας, αλλά και της Αγγλίας με 8 γκολ έκαστος. Πάει η άμυνας και η αστοχία σύννεφο σε αυτούς τους ομίλους.

Τις καλύτερες επιθέσεις έχουν η Γερμανία (9 γκολ, ελέω… Κουρασάο), οι Καναδάς, Νορβηγία, Ολλανδία με 7 και οι ΗΠΑ, Ιαπωνία και Σουηδία με 6.

οι Καναδάς, Νορβηγία, Ολλανδία με 7 και οι ΗΠΑ, Ιαπωνία και Σουηδία με 6. Δεν έχουν πετύχει γκολ ακόμα, η Αϊτή, ο Παναμάς, η Τουρκία και το Εκουαδόρ.

Τις χειρότερες άμυνες έχουν η Τυνησία (9 γκολ), το Ουζμπεκιστάν με 8, και Κατάρ, Κουρασάο, Ιράκ με 6.

(9 γκολ), το Ουζμπεκιστάν με 8, και Κατάρ, Κουρασάο, Ιράκ με 6. Δεν έχουν δεχθεί γκολ ακόμα η Γκάνα, η Αργεντινή, η Ισπανία και το Μεξικό.

Τι έχει συμβεί ως τώρα στο Μουντιάλ

A Όμιλος

1η αγωνιστική

Μεξικό – Νότια Αφρική 2-0

Νότια Κορέα – Τσεχία 2-1

2η αγωνιστική

Τσεχία – Νότια Αφρική 1-1

Μεξικό – Νότια Κορέα 1-0

3η αγωνιστική

Τσεχία – Μεξικό

Νότια Αφρική – Νότια Κορέα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μεξικό 6 (3-0) ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ «32» Νότια Κορέα 3 (2-2) Τσεχία 1 (2-3) Νότια Αφρική 1 (1-3)

B όμιλος

1η αγωνιστική

Καναδάς – Βοσνία 1-1

Κατάρ – Ελβετία 1-1

2η αγωνιστική

Ελβετία – Βοσνία 4-1

Καναδάς – Κατάρ 6-0

3η αγωνιστική

Ελβετία – Καναδάς

Βοσνία – Κατάρ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Καναδάς 4 (7-1) Ελβετία 4 (5-2) Βοσνία 1 (2-5) Κατάρ 1 (1-7)

C όμιλος

1η αγωνιστική

Βραζιλία – Μαρόκο 1-1

Αϊτή – Σκωτία 0-1

2η αγωνιστική

Σκωτία – Μαρόκο 0-1

Βραζιλία – Αϊτή 3-0

3η αγωνιστική

Σκωτία – Βραζιλία

Μαρόκο – Αϊτή

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Βραζιλία 4 (4-1) Μαρόκο 4 (2-1) Σκωτία 3 (1-1) Αϊτή 0 (0-4)

D όμιλος

1η αγωνιστική

ΗΠΑ – Παραγουάη 4-1

Αυστραλία – Τουρκία 2-0

2η αγωνιστική

ΗΠΑ – Αυστραλία 2-0

Τουρκία – Παραγουάη 0-1

3η αγωνιστική

Τουρκία – ΗΠΑ

Παραγουάη – Αυστραλία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΗΠΑ 6 (6-1) – ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ «32» Αυστραλία 3 (2-2) Τουρκία 0 (0-3) Παραγουάη 3 (2-4)

E όμιλος

1η αγωνιστική

Γερμανία- Κουρασάο 7-1

Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ 1-0

2η αγωνιστική

Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού 2-1

Εκουαδόρ -Κουρασάο 0-0

3η αγωνιστική

Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού

Εκουαδόρ – Γερμανία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Γερμανία 6 (9-2) – ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ «32» Ακτή Ελεφαντοστού 3 (2-2) Εκουαδόρ 1 (0-1) Κουρασάο 1 (1-7)

F όμιλος

1η αγωνιστική

Ολλανδία – Ιαπωνία 2-2

Σουηδία -Τυνησία 5-1

2η αγωνιστική

Ολλανδία -Σουηδία 5-1

Τυνησία – Ιαπωνία 0-4

3η αγωνιστική

Ιαπωνία – Σουηδία

Τυνησία – Ολλανδία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολλανδία 4 (7-3) Ιαπωνία 4 (6-2) Σουηδία 3 (6-6) Τυνησία 0 (1-9)

G όμιλος

1η αγωνιστική

Βέλγιο -Αίγυπτος 1-1

Ιράν – Νέα Ζηλανδία 2-2

2η αγωνιστική

Βέλγιο – Ιράν 0-0

Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος 1-3

3η αγωνιστική

Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο

Αίγυπτος – Ιράν

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αίγυπτος 4 (4-2) Ιράν 2 (2-2) Βέλγιο 2 (1-1) Νέα Ζηλανδία 1 (3-5)

H όμιλος

1η αγωνιστική

Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι 0-0

Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη 1-1

2η αγωνιστική

Ισπανία – Σαουδική Αραβία 4-0

Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι 2-2

3η αγωνιστική

Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία

Ουρουγουάη – Ισπανία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ισπανία 4 (4-0) Ουρουγουάη 2 (3-3) Πράσινο Ακρωτήρι 2 (2-2) Σαουδική Αραβία 1 (1-5)

I όμιλος

1η αγωνιστική

Γαλλία – Σενεγάλη 3-1

Ιράκ – Νορβηγία 1-4

2η αγωνιστική

Γαλλία – Ιράκ 3-0

Νορβηγία – Σενεγάλη 3-2

3η αγωνιστική

Νορβηγία – Γαλλία

Σενεγάλη – Ιράκ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Γαλλία 6 (6-1) Νορβηγία 6 (7-3) Σενεγάλη 0 (3-6) Ιράκ 0 (1-7)

J όμιλος

1η αγωνιστική

Αργεντινή – Αλγερία 3-0

Αυστρία – Ιορδανία 3-1

2η αγωνιστική

Αργεντινή – Αυστρία 2-0

Ιορδανία – Αλγερία 1-2

3η αγωνιστική

Αλγερία – Αυστρία

Ιορδανία – Αργεντινή

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αργεντινή 6 (5-0) Αυστρία 3 (3-3) Αλγερία 3 (2-4) Ιορδανία 0 (1-5)

K όμιλος

1η αγωνιστική

Πορτογαλία – Κονγκό 1-1

Ουζμπεκιστάν – Κολομβία 1-3

2η αγωνιστική

Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν 5-0

Κολομβία – Κονγκό 1-0

3η αγωνιστική

Κολομβία – Πορτογαλία

Κονγκό – Ουζμπεκιστάν

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Κολομβία 6 (4-1) Πορτογαλία 4 (6-1) Κονγκό 1 (1-2) Ουζμπεκιστάν 0 (1-8)

L όμιλος

1η αγωνιστική

Αγγλία – Κροατία 4-2

Γκάνα – Παναμάς 1-0

2η αγωνιστική

Αγγλία – Γκάνα 0-0

Παναμάς – Κροατία 0-1

3η αγωνιστική

Παναμάς – Αγγλία

Κροατία – Γκάνα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αγγλία 4 (4-2) Γκάνα 4 (1-0) Κροατία 3 (3-4) Παναμάς 0 (0-2)

Φάση των 32

73: 2Α-2Β

74: 1C-2F

75: 1E-3ABCDF

76: 1F-2C

77: 2E-2I

78: 1I-3CDFGH

79: 1A-3CEFHI

80: 1L-3EHIJK

81: 1G-3AEHIJ

82: 1D-3BEFIJ

83: 1H-2J

84: 2K-2L

85: 1B-3EFGIJ

86: 2D-2G

87: 1J-2H

88: 1K-3DEIJL

Φάση των 16

89: Νικητές 73-75

90: Νικητές 74-77

91: Νικητές 76-78

92: Νικητές 79-80

93: Νικητές 83-84

94: Νικητές 81-82

95: Νικητές 86-88

96: Νικητές 85-87

Φάση των 8

97: Νικητές 89-90

98: Νικητές 93-94

99: Νικητές 91-92

100: Νικητές 95-96

Ημιτελικά

Νικητές 97-98

Νικητές 99-100

Μικρός τελικός

Μεγάλος τελικός

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