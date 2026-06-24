Μουντιάλ 2026: 2 αγωνιστικές, 48 ματς – Οι ομάδες που προκρίθηκαν ήδη, οι καλύτερες επιθέσεις, οι χειρότερες άμυνες και τα συχνότερα σκορ

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Με συμπληρωμένες τις δύο πρώτες αγωνιστικές και με 48 αγώνες να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο μουντιάλ, το συμπέρασμα είναι πως η διοργάνωση δεν βγάζει μάτια – ακόμα -, αλλά δεν είναι κι αδιάφορη. Σαν την Τότεναμ που λέει και ο Κόλιν Φάρελ, στην ταινία «Αποστολή στη Μπριζ».
Κοινώς, το «γίγα» μουντιάλ «βλέπεται» και πάντως αξίζει σε κάποιες περιπτώσεις να ξενυχτήσει κάποιος για να δει ορισμένα ματς – σε κάποια άλλα βοηθάει να κοιμηθεί όποιος έχει πρόβλημα και δεν θέλει να καταφύγει σε βαλεριάνα και μελατονίνη, να τα λέμε κι αυτά.
Πρόκειται για ένα μουντιάλ με πολλές διαφορές ανάμεσα στις ομάδες, καθώς κάποιες έχουν κάνει επίδειξη δύναμης και κάποιες άλλες, όχι μόνο δεν έχουν πάρει βαθμό, αλλά δεν πέτυχαν καν γκολ – και δεν είναι λίγες αυτές.
Προφανώς η συμμετοχή 48 ομάδων τα έχει αυτά. Το κοινό να αυξάνει, σκέφτεται η ΦΙΦΑ, κι από κει μετά δεν πειράζει που πολλοί αγώνες δεν έχουν κανένα σασπένς για το αποτέλεσμα.
Από τις ομάδες λοιπόν που εμφανίστηκαν στα γήπεδα του μουντιάλ, οι 7 έχουν ήδη προκριθεί για την επόμενη φάση και μαθηματικά – αρκετές ακόμα είναι σχεδόν εξασφαλισμένες βέβαια, αλλά μετράμε προς το παρόν τις δεδομένες: Μεξικό, ΗΠΑ, Αργεντινή, Γερμανία, Κολομβία, Γαλλία, Νορβηγία.
Κάποιες ομάδες πρέπει να θεωρούνται πάντως σχεδόν καταδικασμένες και με απειροελάχιστες πιθανότητες να περάσουν στην επόμενη φάση (θα αποκλειστούν 16 από τους ομίλους), με κύριες υποψήφιες αυτές που δεν έχουν πάρει καν βαθμό ακόμα. Ήτοι: Τυνησία, Αϊτή, Ιράκ, Σενεγάλη, Ουζμπεκιστάν, Παναμάς, Ιορδανία, Τουρκία.
1η αγωνιστική
Μεξικό – Νότια Αφρική 2-0
Νότια Κορέα – Τσεχία 2-1
2η αγωνιστική
Τσεχία – Νότια Αφρική 1-1
Μεξικό – Νότια Κορέα 1-0
3η αγωνιστική
Τσεχία – Μεξικό
Νότια Αφρική – Νότια Κορέα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1η αγωνιστική
Καναδάς – Βοσνία 1-1
Κατάρ – Ελβετία 1-1
2η αγωνιστική
Ελβετία – Βοσνία 4-1
Καναδάς – Κατάρ 6-0
3η αγωνιστική
Ελβετία – Καναδάς
Βοσνία – Κατάρ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1η αγωνιστική
Βραζιλία – Μαρόκο 1-1
Αϊτή – Σκωτία 0-1
2η αγωνιστική
Σκωτία – Μαρόκο 0-1
Βραζιλία – Αϊτή 3-0
3η αγωνιστική
Σκωτία – Βραζιλία
Μαρόκο – Αϊτή
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1η αγωνιστική
ΗΠΑ – Παραγουάη 4-1
Αυστραλία – Τουρκία 2-0
2η αγωνιστική
ΗΠΑ – Αυστραλία 2-0
Τουρκία – Παραγουάη 0-1
3η αγωνιστική
Τουρκία – ΗΠΑ
Παραγουάη – Αυστραλία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1η αγωνιστική
Γερμανία- Κουρασάο 7-1
Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ 1-0
2η αγωνιστική
Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού 2-1
Εκουαδόρ -Κουρασάο 0-0
3η αγωνιστική
Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού
Εκουαδόρ – Γερμανία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1η αγωνιστική
Ολλανδία – Ιαπωνία 2-2
Σουηδία -Τυνησία 5-1
2η αγωνιστική
Ολλανδία -Σουηδία 5-1
Τυνησία – Ιαπωνία 0-4
3η αγωνιστική
Ιαπωνία – Σουηδία
Τυνησία – Ολλανδία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1η αγωνιστική
Βέλγιο -Αίγυπτος 1-1
Ιράν – Νέα Ζηλανδία 2-2
2η αγωνιστική
Βέλγιο – Ιράν 0-0
Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος 1-3
3η αγωνιστική
Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο
Αίγυπτος – Ιράν
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1η αγωνιστική
Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι 0-0
Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη 1-1
2η αγωνιστική
Ισπανία – Σαουδική Αραβία 4-0
Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι 2-2
3η αγωνιστική
Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία
Ουρουγουάη – Ισπανία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1η αγωνιστική
Γαλλία – Σενεγάλη 3-1
Ιράκ – Νορβηγία 1-4
2η αγωνιστική
Γαλλία – Ιράκ 3-0
Νορβηγία – Σενεγάλη 3-2
3η αγωνιστική
Νορβηγία – Γαλλία
Σενεγάλη – Ιράκ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1η αγωνιστική
Αργεντινή – Αλγερία 3-0
Αυστρία – Ιορδανία 3-1
2η αγωνιστική
Αργεντινή – Αυστρία 2-0
Ιορδανία – Αλγερία 1-2
3η αγωνιστική
Αλγερία – Αυστρία
Ιορδανία – Αργεντινή
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1η αγωνιστική
Πορτογαλία – Κονγκό 1-1
Ουζμπεκιστάν – Κολομβία 1-3
2η αγωνιστική
Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν 5-0
Κολομβία – Κονγκό 1-0
3η αγωνιστική
Κολομβία – Πορτογαλία
Κονγκό – Ουζμπεκιστάν
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1η αγωνιστική
Αγγλία – Κροατία 4-2
Γκάνα – Παναμάς 1-0
2η αγωνιστική
Αγγλία – Γκάνα 0-0
Παναμάς – Κροατία 0-1
3η αγωνιστική
Παναμάς – Αγγλία
Κροατία – Γκάνα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Φάση των 32
73: 2Α-2Β
74: 1C-2F
75: 1E-3ABCDF
76: 1F-2C
77: 2E-2I
78: 1I-3CDFGH
79: 1A-3CEFHI
80: 1L-3EHIJK
81: 1G-3AEHIJ
82: 1D-3BEFIJ
83: 1H-2J
84: 2K-2L
85: 1B-3EFGIJ
86: 2D-2G
87: 1J-2H
88: 1K-3DEIJL
Φάση των 16
89: Νικητές 73-75
90: Νικητές 74-77
91: Νικητές 76-78
92: Νικητές 79-80
93: Νικητές 83-84
94: Νικητές 81-82
95: Νικητές 86-88
96: Νικητές 85-87
Φάση των 8
97: Νικητές 89-90
98: Νικητές 93-94
99: Νικητές 91-92
100: Νικητές 95-96
Ημιτελικά
Νικητές 97-98
Νικητές 99-100
Μικρός τελικός
Μεγάλος τελικός
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