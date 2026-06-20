Μουντιάλ 2026: Σαρωτική η Ολλανδία, διέλυσε τη Σουηδία (5-1) και είναι αγκαλιά με την πρόκριση

«Αγκαλιά» με την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ βρίσκεται από σήμερα η Ολλανδία μετά την εμφατική νίκη επί της Σουηδίας με 5-1 στο Χιούστον.

Πλέον, με 4 βαθμούς στον 6ο όμιλο μετά από 2 αγώνες και με τελευταίο ματς κόντρα στην Τυνησία, οι «οράνιε» είναι το απόλυτο φαβορί για την πρωτιά, ενώ οι Σκανδιναβοί μετά το «τρίποντο» της πρεμιέρας θα παίξουν «τελικό» πρόκρισης με την Ιαπωνία.

Οι «οράνιε» αιφνιδίασαν στον απόλυτο βαθμό τους Σουηδούς με τον Μπράιν Μπρόμπεϊ να σκοράρει δύο φορές στο 5′ και στο 17′ από ασίστ των Χάκπο και Ντάμφρις. Η ομάδα του Κούμαν έκλεισε το ημίχρονο έχοντας το προβάδισμα με 2-0, αν και οι Σκανδιναβοί είχαν τις στιγμές τους με τα σουτ των Αγιάρ και Γιόκερες, για να ξαναμπούν στο παιχνίδι.

Η «σεμνή τελετή» στο στάδιο «NRG» έλαβε τέλος πριν καν συμπληρωθούν 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Κι αυτό διότι η Ολλανδία αιφνιδίασε και πάλι τους Σουηδούς και με δύο γκολ του Χάκπο στο 47′ και 54′ ουσιαστικά έδωσε διαδικαστικό χαρακτήρα στο υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Το μόνο που κατάφερε το συγκρότημα του Γκρέιαμ Πότερ ήταν να μειώσει στο 59′ με σουτ του Ελάνγκα, τέσσερα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ενώ το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε στο 89ο λεπτό ο Σάμερβιλ.

Διαιτητής: Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία)

Κίτρινες: Γκούντμουντσον, Αγιάρι, Μπέργκβαλ

Οι συνθέσεις:

Ολλανδία (Ρ. Κούμαν): Φερμπρούγκεν, Φαν Ντάικ, Φαν Έκε, Φαν ντε Φεν, Ντάμφρις, Χράβενμπερχ, Ράιντερς (59′ Τιλ), Ντε Γιονγκ (59′ Κουπμάινερς), Χάκπο (90’+1 Λανγκ), Μάλεν (46′ Σάμερβιλ), Μπρόμπεϊ (72′ Ντεπάι)

Σουηδία (Γκρ. Πότερ): Νόρντφελντ, Λάγκερμπιλκε, Λίντελοφ, Χίεν, Γκούντμουνσον, Μπέρναντσον (55′ Ελάνγκα), Νίγκρεν (56′ Μπέργκβαλ), Κάρλστρομ (56′ Ζενέλι), Αγιάρι (79′ Αλι), Ίσακ, Γιόκερες

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