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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

20.06.2026 15:44

Χιλή: Προπονητής έπαθε έμφραγμα στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου (Video)

20.06.2026 15:44
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Ο προπονητής της Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε και πρώην ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, Φερνάντο Γκάγκο, υπέστη καρδιακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, με το στιγμιότυπο να συγκλονίζει.

Το περιστατικό συνέβη μετά από τη νίκη της ομάδας του επί της Ο’Χίγκινς, για το πρωτάθλημα της Χιλής. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Φερνάντο Γκάγκο άρχισε να αισθάνεται έντονη δυσφορία και πόνο στο στήθος, όπως φαίνεται στο βίντεο. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε ενημέρωσε πως ο προπονητής βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό της ομάδας.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 20.06.2026 16:52
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