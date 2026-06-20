Μουντιάλ 2026: Με γκολ-ρεκόρ στα 64″ και παίκτη λιγότερο, η Παραγουάη λύγισε την Τουρκία (Videos)

Παρά το γεγονός ότι αγωνίσθηκε με 10 παίκτες για περίπου 55 λεπτά, η εθνική ομάδα της Παραγουάης, νίκησε την Τουρκία με 1-0 και απέκτησε σημαντικές ελπίδες πρόκρισης στους «32» από τον 4ο όμιλο του Μουντιάλ.

Μετά από μόλις 64 δευτερόλεπτα, ο Ματίας Γκαλάρζα εξαπέλυσε έναν «κεραυνό» από τα 25 μέτρα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τσακίρ, σημειώνοντας τα πιo γρήγορο γκολ της εφετινής διοργάνωσης.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, άλλαξαν οι αριθμητικές ισορροπίες, καθώς αποβλήθηκε ο Μιγκέλ Αλμιρόν, επειδή έβαλε το χέρι του στο στόμα του σε μια αντιπαράθεση με τον Τούρκο Μερτ Μουλντούρ.

Πρόκειται για μία «ιστορική» κόκκινη κάρτα, καθώς ο Παραγουανός μέσος, είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που παραβίασε αυτόν τον νέο κανονισμό.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Τούρκοι διεθνείς ήταν «καταιγιστικοί» με κατοχή μπάλας κοντά στο 75% και πολλές ευκαιρίες για γκολ, όμως δεν κατάφεραν να σκοράρουν, με αποτέλεσμα να αποχαιρετήσουν το Μουντιάλ, ενώ οι Νοτιοαμερικανοί διατήρησαν τις ελπίδες τους για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Διαιτητής: Ι. Μπάρτον (Σαλβαδόρ)

Κίτρινες: Μοντέλα (εκτός γηπέδου), Ελμαλί – Γκαλάρζα

Κόκκινες: Αλμιρόν

Συνθέσεις:

ΤΟΥΡΚΙΑ (Βιτσέντσο Μοντέλα): Τσακίρ, Μουλντούρ, Ντεμιράλ, Μπαρντακτσί, Καντιόγλου (71′ Ελμαλί), Τσαλχάνογλου, Γιουκσέκ (60′ Ουζούν), Γκιουλέρ, Ακγκούν (60′ Γκιουλ), Γιλντίζ, Ακτούρκογλου (46′ Γιλμάζ).

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ (Γκουστάβο Αλφαρο): Χιλ, Κάσερες (Μαϊντάνα), Γκόμες, Αλντερέτε, Αλόνσο, Αλμιρόν, Κούμπας, Γκαλάρζα, Ντιέγκο Γκόμεζ (67′ Βελάσκεζ), Πίτα (46′ Μπομπαντίγια), Ενσίσο.

Διαβάστε επίσης:

Νέα ανάρτηση Γιαννακόπουλου για Ομπράντοβιτς: «Μπαμπά, μείνε ήσυχος… Τον έφερα πίσω»

Μουντιάλ 2026 – Μαρκ Κουκουρέγια: Ο μοναδικός Μαδριλένος της «ρόχα»

Μουντιάλ 2026: Πρόκριση στους «32» για τη Βραζιλία με Κούνια και Βινίσιους, 3-0 την Αϊτή (Video)



